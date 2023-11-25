Єврокомісія виділить €50 млн на ремонт портів України

Європейська комісія надасть €50 млн на ремонт портової інфраструктури, яка постраждала від ударів росії, аби сприяти подальшому експорту агропродукції на світовий ринок.

Про це президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн написала в X (Twitter).

"Аби підтримати ці зусилля Єврокомісія робить доступними €50 млн на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів", - йдеться в допис.

Також Урсула фон дер Ляєн привітала відкриття Україною чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт.

Вона додала, що з часом інвестиції дозволять українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до початку повномасштабного вторгнення росії.

За словами президента ЄК, в жовтні Україна експортувала 4,6 мільймлнона тонн зерна: 3,6 млн тонн товарів кораблями та ще 1 млн тонн залізницею та вантажівками.