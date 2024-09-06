Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Єврокомісія виділить Україні €40 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури перед зимою

06 вересня 2024, 13:58
Єврокомісія виділить Україні €40 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури перед зимою
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Із цих коштів €35 мільйонів підуть на гуманітарні проєкти в Україні, а ще €5 мільйонів — на підтримку українських біженців та громад, що їх приймають у Молдові.

російська федерація продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Європейський союз (ЄС) виділить новий пакет гуманітарної допомоги Києву у розмірі €40 млн (44,43 млн доларів). 

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям", — заявила фон дер Ляєн.

Із цих коштів €35 мільйонів підуть на гуманітарні проєкти в Україні, а ще €5 мільйонів — на підтримку українських біженців та громад, що їх приймають у Молдові.

Єврокомісія хоче допомогти Україні підготуватися до морозних зимових місяців. Гроші підуть на ремонти пошкоджених будівель, забезпечення електроенергією та опаленням, а також на притулок для тих, хто цього найбільше потребує.

У Молдові кошти спрямують на допомогу найбільш уразливим біженцям, щоб захистити їх і надати доступ до основних послуг, а також краще підготуватися до додаткових потоків мігрантів.

З 22 березня росіяни масовано атакували українську енергосистему і вже знищили понад 9 гВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку. Через це українцям і промисловості регулярно вимикають світло.

ЄврокомісіяенергетикаУрсула фон дер Ляєнпідтримка України

Останні матеріали

Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється