Єврокомісія виділить Україні €40 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури перед зимою

Із цих коштів €35 мільйонів підуть на гуманітарні проєкти в Україні, а ще €5 мільйонів — на підтримку українських біженців та громад, що їх приймають у Молдові.

російська федерація продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Європейський союз (ЄС) виділить новий пакет гуманітарної допомоги Києву у розмірі €40 млн (44,43 млн доларів).

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям", — заявила фон дер Ляєн.

Із цих коштів €35 мільйонів підуть на гуманітарні проєкти в Україні, а ще €5 мільйонів — на підтримку українських біженців та громад, що їх приймають у Молдові.

Єврокомісія хоче допомогти Україні підготуватися до морозних зимових місяців. Гроші підуть на ремонти пошкоджених будівель, забезпечення електроенергією та опаленням, а також на притулок для тих, хто цього найбільше потребує.

У Молдові кошти спрямують на допомогу найбільш уразливим біженцям, щоб захистити їх і надати доступ до основних послуг, а також краще підготуватися до додаткових потоків мігрантів.

З 22 березня росіяни масовано атакували українську енергосистему і вже знищили понад 9 гВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку. Через це українцям і промисловості регулярно вимикають світло.