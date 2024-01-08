Єврокомісія висловила Польщі стурбованість через блокаду кордону з Україною

Для вирішення ситуації Єврокомісія запропонувала співпрацю й підтримку, додавши, що "продовжує уважно стежити за ситуацією".

Європейська комісія написала листа Міністерству інфраструктури Польщі, в якому висловила стурбованість тим, що польські перевізники блокують пункти перетину кордону з Україною.

Про це йдеться на порталі RMF FM.

У листі європейська комісарка з питань транспорту Адіна Велян нагадала міністру інфраструктури Польщі Даріушу Климчаку "про зобов'язання Польщі забезпечити вільний рух транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною відповідно до Угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС".

Для вирішення ситуації Єврокомісія запропонувала співпрацю й підтримку, додавши, що "продовжує уважно стежити за ситуацією".

Речник Єврокомісії підтвердив надсилання листа, додавши, що відомство "залишається дуже стурбованим блокуванням прикордонного переходу в Дорогуську, а також тим, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною продовжують бути заблокованими".

Він також нагадав, що порушення зобов’язань держав-членів ЄС "може призвести до заходів, передбачених договорами для виправлення таких порушень" – тобто позовом у Суді Євросоюзу.

Європейська комісія написала листа Міністерству інфраструктури Польщі, в якому висловила стурбованість тим, що польські перевізники блокують пункти перетину кордону з Україною.