Єврокомісія виступає за якнайшвидше приєднання балканських країн до ЄС

Одночасний вступ всіх країн Західних Балкан до ЄС був би кращим варіантом, однак на практиці цей варіант не спрацює

Єврокомісар з питань розширення ЄС Йоханнес Хан висловився за якнайшвидший прийом балканських країн до складу Євросоюзу.

"Теоретично, спільний вступ був би кращим варіантом. Однак на практиці це не спрацює, бо ми оцінюємо прогрес кожної країни. Хто перший підійшов, того першим і обслужили", - заявив в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган, інформує DW.

За його словами, країна, яка досягла прогресу в реформах, не мусить чекати інших і страждати через те, що вони пасуть задніх.

"Змагання між країнами несе позитивний сигнал і надихає", - вважає єврокомісар.

Також Ган зазначив, що новий договір про вступ передбачатиме, що нова держава-член ЄС не зможе заблокувати приєднання до блоку інших країн Західних Балкан.

Він наголосив, що вступ країн Західних Балкан до Європейського Союзу відповідає власним інтересам ЄС.

"Я не втомлюся виступати за розширення ЄС. Йдеться не лише про людей у Південно-Східній Європі, а й про наші власні інтереси. Ми або експортуємо стабільність, або імпортуємо нестабільність", - заявив Ган.

Нагадаємо, кандидатами на вступ до Європейського Союзу є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія.

Словенія вступила в ЄС ще в 2004 році, Хорватія - в 2013-му.