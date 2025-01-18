Єврокомісія висунула свої вимоги до соцмережі Маска X – FT

Цей крок послідував за скаргами політиків у Німеччині на те, що алгоритм X просуває контент крайніх правих напередодні виборів у країні 23 лютого

Брюссель наказав Ілону Маску повністю розкрити останні зміни, внесені до рекомендацій щодо X, активізувавши розслідування ролі платформи соціальних мереж у європейській політиці.

Про це пише Financial Times.

Розширене розслідування Європейської комісії вимагає від X передання внутрішніх документів, що стосуються її алгоритму рекомендацій. Комісія також видала "наказ про зберігання" для всіх відповідних документів, що стосуються того, як алгоритм може бути змінений у майбутньому.

Крім того, регулятор ЄС запросив доступ до інформації про те, як соціальна мережа модерує і підсилює контент.