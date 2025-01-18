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Єврокомісія висунула свої вимоги до соцмережі Маска X – FT

18 січня 2025, 11:11
Єврокомісія висунула свої вимоги до соцмережі Маска X – FT
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Цей крок послідував за скаргами політиків у Німеччині на те, що алгоритм X просуває контент крайніх правих напередодні виборів у країні 23 лютого
Брюссель наказав Ілону Маску повністю розкрити останні зміни, внесені до рекомендацій щодо X, активізувавши розслідування ролі платформи соціальних мереж у європейській політиці.
 
Про це пише Financial Times.
 
Розширене розслідування Європейської комісії вимагає від X передання внутрішніх документів, що стосуються її алгоритму рекомендацій. Комісія також видала "наказ про зберігання" для всіх відповідних документів, що стосуються того, як алгоритм може бути змінений у майбутньому.
 
Крім того, регулятор ЄС запросив доступ до інформації про те, як соціальна мережа модерує і підсилює контент.
 
Зазначається, що цей крок послідував за скаргами політиків у Німеччині на те, що алгоритм X просуває контент крайніх правих напередодні виборів у країні 23 лютого. Маск виступив на підтримку націоналістичної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), стверджуючи, що вона врятує Німеччину.
 
На запитання, чи було розширене розслідування відповіддю на спірне інтерв'ю, яке Маск провів минулого тижня зі співголовою AfD Еліс Вайдель, представник Комісії сказав, що новий запит допоміг "нам контролювати системи навколо всіх цих подій, що відбуваються".
 
За його словами, це "повністю незалежно від будь-яких політичних міркувань або будь-яких конкретних подій". Хенна Вірккунен, керівник цифрового напряму Комісії, додала:
 
"Ми прагнемо до того, щоб кожна платформа, яка працює в ЄС, поважала наше законодавство, спрямоване на те, щоб зробити онлайн-середовище справедливим, безпечним і демократичним для всіх громадян Європи".

 

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