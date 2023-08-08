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Єврокомісія визначилася з позицією щодо переговорів по вступу України до ЄС

08 серпня 2023, 17:23
Єврокомісія визначилася з позицією щодо переговорів по вступу України до ЄС
Фото з вільного доступу
Очікується, що документ міститиме рекомендацію про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Єврокомісія почала підготовку доповіді про розширення ЄС.

Про це повідомив брюссельський кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Почалася підготовка доповіді Єврокомісії про розширення ЄС, яка має бути опублікована у другій половині жовтня. Судячи з усього, в ній будуть рекомендації для України та Молдови розпочати переговори про вступ до ЄС, а для Грузії — надати статус кандидата. Однак для цього необхідний консенсус 27 членів ЄС у грудні", — написав Йозвяк.

Нагадаємо, що Євросоюз зіткнеться з багатьма труднощами на шляху прийняття України, але ще гіршим варіантом буде залишити її в "сірій зоні" між ЄС та росією. Таку думку зараз розділяють європейські чиновники у Брюсселі, пише Financial Times.

війна в Україніросія окупантиЄвросоюзВступ до ЄС

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