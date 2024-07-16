Єврокомісія забезпечить пакет кредитів на $50 млрд для підтримки України – Bloomberg

Це - спроба обійти протидію Угорщини.

Єврокомісія планує найближчим часом внести пропозицію про пакет кредитів на суму 50 млрд доларів, забезпечених замороженими російськими активами, для підтримки України. Таку заяву зробив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні перед зустріччю міністрів фінансів Євросоюзу в Брюсселі, підкресливши терміновість цього процесу, враховуючи також саміт G7 наступного тижня.

Про це повідомляє Вloomberg.

ЄС шукає способи обійти протидію Угорщини, яка виступає проти підтримки України. Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно зустрівся з владіміром путіним у москві, що ще більше ускладнило ситуацію.

Наразі Єврокомісія працює над механізмом, який буде гарантований за рахунок резерву в європейському бюджеті. Цей механізм має бути впроваджений до кінця року, щоб забезпечити безперервність підтримки України.

Джентілоні підкреслив важливість цього нового пакету кредитів як сигналу про постійну підтримку України. Причому, як з боку країн G7, так і з боку інших міжнародних партнерів.