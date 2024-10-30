Єврокомісія закликає ЄС покращити механізми обробки розвідувальних даних

Європейські лідери повинні мати повне уявлення про ситуацію.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що країни-члени ЄС повинні вдосконалити систему надходження та обробки розвідувальної інформації. Вона заявила, що лідери держав повинні мати підстави для прийняття рішень для реагування на виклики або запобігання загрозам.

Про це пише "Укрінформ".

Зазначається, що заява фон дер Ляєн пролунала під час презентації доповіді щодо цивільної та військової готовності ЄС. Її підготував експрезидент Фінляндії Саулі Нійністе.

"Ми знаємо, що збір розвідувальної інформації є, головним чином, завданням країн-членів. Тож мені дуже сподобалося, що на Колегії ви, Саулі, сказали, що не є прихильником створення нових структур, але підтримуєте існуючі, щоб будувати нове на їх основі. У цьому дусі ми маємо розбудовувати покращену систему надходження та збору інформації, у тому числі — розвідувальної інформації", — заявила голова Єврокомісії.

Вона додала, що така система обміну інформацією відповідає спільним інтересам Європи. За словами фон дер Ляєн, лідери європейських країн повинні мати повне уявлення про ситуацію, аби діяти відповідно та упереджувати загрози.