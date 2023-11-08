Єврокомісія запропонувала інтегрувати країни Західних Балкан ще до вступу в ЄС

Такий план є "потужною відповіддю" на завдання Європейської ради щодо прискорення процесу розширення.

Єврокомісія запропонувала план інтеграції Західних Балкан з Євросоюзом, щоб вони відчули переваги членства ще до завершення вступу в ЄС.



Про це на брифінгу заявив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї, пише Європейська правда.

Варгеї пояснив, що йдеться про подолання економічного й соціального розриву між цими країнами і ЄС та де-факто інтеграцію регіону, яка дозволить відчути цим країнам переваги членства у ЄС ще до того, як вони завершать процес вступу.

Ключовим пунктом є відкриття для країн Західних Балкан ще до членства так званих "чотирьох свобод" Євросоюзу: свободи руху товарів, капіталу, послуг та свободи пересування якнайшвидше – "настільки швидко, наскільки вони будуть готові до цього, беручи на себе усі зобов’язання, що витікають із наших зобов’язань і правил".



Зустрічною вимогою для цього Єврокомісія просить країни регіону «ставитися одне до одного так, як планують ставитися до усіх членів Євросоюзу» – що має посприяти стабільності, безпеці та процвітанню регіону.

Наступний пункт – прискорення важливих реформ у країнах Західних Балкан за сприяння і допомоги Єврозоюзу, з детальними планами для кожної країни.

По-третє, Єврокомісія пропонує Єврораді збільшити фінансовий внесок у підтримку трансформації країн Західних Балкан і надати додаткові 6 млрд євро підтримки.



"Це має зробити інтенсивність допомоги співмірною з нашими структурними фондами і фондами згуртованості вже до кінця поточного багаторічного плану фінансування", – зазначив Варгеї, додавши, що це має стати значним поштовхом для розвитку регіону.