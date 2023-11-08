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Єврокомісія запропонувала інтегрувати країни Західних Балкан ще до вступу в ЄС

08 листопада 2023, 18:51
Єврокомісія запропонувала інтегрувати країни Західних Балкан ще до вступу в ЄС
Фото: AFP
Такий план є "потужною відповіддю" на завдання Європейської ради щодо прискорення процесу розширення.

Єврокомісія запропонувала план інтеграції Західних Балкан з Євросоюзом, щоб вони відчули переваги членства ще до завершення вступу в ЄС.

Про це на брифінгу заявив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї, пише Європейська правда.

Варгеї пояснив, що йдеться про подолання економічного й соціального розриву між цими країнами і ЄС та де-факто інтеграцію регіону, яка дозволить відчути цим країнам переваги членства у ЄС ще до того, як вони завершать процес вступу.

Ключовим пунктом є відкриття для країн Західних Балкан ще до членства так званих "чотирьох свобод" Євросоюзу: свободи руху товарів, капіталу, послуг та свободи пересування якнайшвидше – "настільки швидко, наскільки вони будуть готові до цього, беручи на себе усі зобов’язання, що витікають із наших зобов’язань і правил".
 

Зустрічною вимогою для цього Єврокомісія просить країни регіону «ставитися одне до одного так, як планують ставитися до усіх членів Євросоюзу» – що має посприяти стабільності, безпеці та процвітанню регіону.

Наступний пункт – прискорення важливих реформ у країнах Західних Балкан за сприяння і допомоги Єврозоюзу, з детальними планами для кожної країни.

По-третє, Єврокомісія пропонує Єврораді збільшити фінансовий внесок у підтримку трансформації країн Західних Балкан і надати додаткові 6 млрд євро підтримки.

"Це має зробити інтенсивність допомоги співмірною з нашими структурними фондами і фондами згуртованості вже до кінця поточного багаторічного плану фінансування", – зазначив Варгеї, додавши, що це має стати значним поштовхом для розвитку регіону.

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