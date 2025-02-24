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Єврокомісія запропонувала новий пакет для повної інтеграції України в енергоринок ЄС

24 лютого 2025, 12:53
Єврокомісія запропонувала новий пакет для повної інтеграції України в енергоринок ЄС
Цей пакет допоможе інтегрувати Україну із європейським енергоринком.
Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.
 
Пакет дозволить повністю об'єднати ринок електроенергії України з ЄС до початку 2027 року разом з Молдовою, а також забезпечити подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС за умови, що Україна значно прискорить необхідні ринкові реформи. 
 
"Важливо те, що завдяки значному прискоренню внутрішнього виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, цей пакет підвищить загальну стійкість української енергетичної системи", – наголосили у пресслужбі. 
 
Там нагадали, що частина української енергоінфраструктури знищена російськими атаками, і тільки повністю незалежна енергетична система може захистити Україну від поточних атак і майбутнього тиску.
 
Повна інтеграція України в енергетичний ринок ЄС буде частиною загальних гарантій безпеки, які ЄС може надати, а також ефективною попередньою умовою для реконструкції, оскільки енергетична безпека є ключовою для забезпечення потоку інвестицій по всій країні.
 
"Протягом трьох років росія намагалася занурити Україну в темряву, невпинно атакуючи енергетичну інфраструктуру. Це потрібно припинити назавжди. Завдяки пакету, який ми пропонуємо сьогодні, Європа забезпечить Україні стійку, безпечну та конкурентоспроможну енергетичну систему. Більше відновлюваної енергії та повна інтеграція енергетичних ринків сприятиме більшій енергетичній безпеці як для України, так і для Європейського Союзу", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
 
Пакет, який сьогодні оголосили у Києві, включає такі пункти: 
 
  • Він сприятиме інтеграції ринку електроенергії з ЄС до весни 2027 року разом з Молдовою, а також подальшій інтеграції в газовому секторі ЄС. Проте Україні необхідно прискорити виконання існуючих зобов’язань щодо законодавчих, регуляторних рамок та рамок зобов’язань щодо надання суспільних послуг. Це включає створення механізму підтримки вразливих домогосподарств. 
  • Комісія сприятиме фінансуванню закупівель газу, і це сприятиме накопиченню значних запасів газу. Це принесе користь як Україні, так і регіону в цілому.
  • Пакет прискорить інвестиції у відновлювані джерела енергії. Це додасть до 1,5 ГВт генеруючих потужностей. Це приблизно на 25% збільшує загальну потужність виробництва відновлюваної енергії в Україні
 
Ці нові заходи ґрунтуватимуться на підтримці ЄС на суму понад 2 млрд євро, наданій протягом останніх трьох років для підвищення стійкості енергетичної системи України.

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

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