Єврокомісія запропонувала новий пакет для повної інтеграції України в енергоринок ЄС

Цей пакет допоможе інтегрувати Україну із європейським енергоринком.

Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

Пакет дозволить повністю об'єднати ринок електроенергії України з ЄС до початку 2027 року разом з Молдовою, а також забезпечити подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС за умови, що Україна значно прискорить необхідні ринкові реформи.

"Важливо те, що завдяки значному прискоренню внутрішнього виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, цей пакет підвищить загальну стійкість української енергетичної системи", – наголосили у пресслужбі.