Єврокомісія запропонувала три варіанти продовження санкцій проти заморожених активів рф – Reuters

Прибутки від заморожених російських активів мають ключову роль у виділенні кредиту Україні на 50 млрд доларів.

Єврокомісія представила послам країн ЄС три нові можливі варіанти продовження санкцій проти активів російського Центрального банку на більш тривалий термін, що є критично важливим для забезпечення кредиту G7 Україні на 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Можливі варіанти були представлені сьогодні вранці... Вже обговорені з США", - сказав один із дипломатів у п'ятницю, 13 вересня.

Зокрема, перший варіант - це п'ятирічне заморожування активів з переглядом кожні 12 місяців, для розблокування активів необхідна підтримка кваліфікованої більшості країн ЄС.

Другий варіант - продовження заморожування активів кожні 36 місяців за умови одностайного голосування.

Третій варіант - розширити період продовження всіх санкцій, пов'язаних з росією, до 36 місяців з нинішніх шести місяців.

Країни ЄС та Єврокомісія обговорюють варіанти щодо санкцій з липня.

"Загалом сьогоднішня зустріч була дуже конструктивною й позитивною. У залі було загальне відчуття, що країни-члени ЄС хочуть знайти шляхи для руху вперед", - сказав інший дипломат.

У червні лідери G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні.

Активи рф, заморожені в країнах G7, становлять близько 300 мільярдів доларів, більша частина з них зберігається в Європі в бельгійському депозитарії Euroclear.

Щоб забезпечити кредит, G7 хоче мати впевненість, що режим санкцій ЄС проти цих активів не буде скасовано.

Для продовження санкцій ЄС проти росії кожні шість місяців потрібне одностайне голосування 27 країн-членів. Однак іноді це питання використовується як можливість торгу, наприклад, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у минулому вже блокував схвалення фінансування допомоги Україні.