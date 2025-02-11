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ПОЛІТИКА

Єврокомісія запускає план на €200 млрд для підтримки розвитку штучного інтелекту

11 лютого 2025, 18:10
Єврокомісія запускає план на €200 млрд для підтримки розвитку штучного інтелекту
Фото: з вільного доступу
Про запуск ініціативи оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміті у Парижі.

Єврокомісія оголосила про старт ініціативи InvestAI, спрямованої на залучення 200 мільярдів євро інвестицій у штучний інтелект.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Про запуск ініціативи оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміті у Парижі.

Програма InvestAI, зокрема передбачає створення фонду на 20 млрд євро для будівництва так званих ШІ-гігафабрик – інфраструктури для навчання найскладніших ШІ-моделей за допомогою потужних чипів.

"Ми хочемо, щоб ШІ став силою добра і зростання. Для цього ми використовуємо наш власний європейський підхід, заснований на відкритості, співпраці та чудових талантах. Але наш підхід все ще потребує посилення. Саме тому разом із нашими державами-членами та партнерами ми мобілізуємо безпрецедентний капітал через InvestAI", – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, це дозволить європейським фахівцям розробляти найпередовіші моделі, "необхідні для перетворення Європи на континент ШІ".

Єврокомісія також створить Європейську раду з досліджень ШІ, де Європа зможе об'єднати ресурси і вивчити, як вона може використовувати невикористаний потенціал даних для підтримки ШІ та інших технологій.

Пізніше цього року буде запущена ініціатива "Застосовуй ШІ", яка сприятиме промисловому впровадженню штучного інтелекту в ключових секторах.

Єврокомісіяштучний інтелект

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