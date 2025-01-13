Єврокомісія збільшила фінансування гуманітарних проєктів в Україні та Молдові на €148 млн
Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 148 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні та українським біженцям у Молдові.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, інформує "Європейська правда".
Нові кошти будуть спрямовані на реалізацію гуманітарних проєктів у двох країнах. Завдяки цьому пакету загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Єврокомісією Україні з початку війни, перевищила 1,1 мільярда євро.
Основна частина нової допомоги, а саме 140 мільйонів євро, призначена для підтримки постраждалих від війни в Україні. Фінансування покриватиме:
- забезпечення продуктами харчування;
- надання прихистку;
- доступ до чистої води та медичних послуг;
- підтримку в зимовий період.
Особливу увагу буде приділено мешканцям найбільш постраждалих регіонів сходу та півдня України, зазначається у заяві.
Ще 8 мільйонів євро виділено на проєкти в Молдові, спрямовані на підтримку українських біженців та місцевих громад, які їх приймають. Ці кошти підуть на:
- грошову допомогу;
- доступ до охорони здоров’я та освіти;
- психологічну підтримку.
Єврокомісія підкреслює, що нове фінансування допоможе забезпечити невідкладні потреби та підтримати найбільш уразливі верстви населення в умовах війни та вимушеної міграції.