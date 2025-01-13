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ПОЛІТИКА

Єврокомісія збільшила фінансування гуманітарних проєктів в Україні та Молдові на €148 млн

13 січня 2025, 13:57
Єврокомісія збільшила фінансування гуманітарних проєктів в Україні та Молдові на €148 млн
Фото: з вільного доступу
Завдяки цьому пакету загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Єврокомісією Україні з початку війни, перевищила 1,1 мільярда євро.

Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 148 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні та українським біженцям у Молдові.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Нові кошти будуть спрямовані на реалізацію гуманітарних проєктів у двох країнах. Завдяки цьому пакету загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Єврокомісією Україні з початку війни, перевищила 1,1 мільярда євро.

Основна частина нової допомоги, а саме 140 мільйонів євро, призначена для підтримки постраждалих від війни в Україні. Фінансування покриватиме:

  • забезпечення продуктами харчування;
  • надання прихистку;
  • доступ до чистої води та медичних послуг;
  • підтримку в зимовий період.

Особливу увагу буде приділено мешканцям найбільш постраждалих регіонів сходу та півдня України, зазначається у заяві.

Ще 8 мільйонів євро виділено на проєкти в Молдові, спрямовані на підтримку українських біженців та місцевих громад, які їх приймають. Ці кошти підуть на:

  • грошову допомогу;
  • доступ до охорони здоров’я та освіти;
  • психологічну підтримку.

Єврокомісія підкреслює, що нове фінансування допоможе забезпечити невідкладні потреби та підтримати найбільш уразливі верстви населення в умовах війни та вимушеної міграції.

Єврокомісіяпідтримка Українивійнагуманітарна допомога

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