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ПОЛІТИКА

Європа бачить ознаки російського саботажу, але не наважується звинувачувати кремль – WSJ

20 травня 2024, 16:28
Європа бачить ознаки російського саботажу, але не наважується звинувачувати кремль – WSJ
Джерело: pixabay
Деякі уряди також утримуються від звинувачень на адресу москви, побоюючись ескалації напруженості.

Європейські слідчі все частіше вбачають російські сліди у нещодавніх актах саботажу на стратегічній інфраструктурі й намагаються реагувати на них. Але це складно, тому що докази ймовірних атак — включно з пошкодженим підводним газопроводом, обривом життєво важливого кабелю інтернет-зв'язку і порушенням роботи залізничної мережі — часто не є переконливими.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Європейські уряди висунули звинувачення деяким росіянам і російським проксі в дрібніших інцидентах і дедалі голосніше звинувачують москву в розв'язанні гібридної війни, але не поспішають звинувачувати росію в конкретних атаках. У найзухваліших інцидентах відсутність чітких доказів змушує офіційних осіб залишати справи відкритими або оголошувати розслідування безрезультатними", — пише газета.

Передбачити потенційні атаки стає дедалі важче, тому що росія останніми двома роками дедалі частіше вдається до допомоги цивільних і комерційних суден для обстеження і можливого нападу на критично важливі об'єкти інфраструктури, як-от підводні комунікації, морські енергетичні об'єкти, транспортні мережі та військові об'єкти, кажуть люди, знайомі з цими питаннями.

Деякі уряди також утримуються від звинувачень на адресу москви, побоюючись ескалації напруженості. Підозрілі атаки часто не підпадають під визначення військових актів агресії, оскільки в них беруть участь цивільні судна, оператори яких охоче спілкуються зі слідчими й заявляють про свою невинність.

Чиновники вважають, що одна з цілей москви — посіяти страх і недовіру за допомогою диверсій. Ці люди вважають, що буде більш розсудливо мовчати про підозри, хоча такий підхід викликає критику, ніж відповідати звинуваченнями на адресу росії.

"Якщо поточна стратегія насправді полягає в тому, щоб уникати звинувачень у тих випадках, коли важливі докази вказують на росію, це тільки послабить стримування і призведе до нових атак на критично важливу інфраструктуру", — вважає старший науковий співробітник Пенсільванського університету Бенджамін Шмітт.

Європавійнасаботажатакаросія загроза

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