Європа буде краще підготовлена, якщо Трамп знову переможе – Бербок

Глава німецького МЗС Анналена Бербок розповіла, що за часів президентства Трамп "вчинив деякі дії, які нас більш ніж дратували".

Євросоюз буде краще підготовлений, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім, оскільки в 2016 році після його перемоги на виборах, Європа була в шоковому стані.

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Вloomberg.

Вона зазначила, що "в той час навряд чи хто-небудь в Європі міг уявити, що з'явиться президент США, який поставить під сумнів НАТО", яке є "страховкою життя" для європейців.

"Багато речей у минулому були для нас повним шоком", - констатувала міністр.

Вона додала, що Трамп "вчинив деякі дії, які нас більш ніж дратували". У той же час вона зазначила, що "ми не повинні бути наївними" і, що Німеччина буде готова працювати з Трампом, якщо він переможе на президентських виборах в 2024 році.

При цьому, Бербок, яка зараз перебуває з візитом в США, висловила впевненість, що військова підтримка США України продовжиться незалежно від того, кого обируть главою держави.

Сама ж Бербок є активним прихильником поставок Україні західної зброї.

Бербок і держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслили рішучість своїх урядів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Спроба президента росії путіна змусити світ "звикнути до цього" не увінчається успіхом, заявила вона після зустрічі у Вашингтоні. Блінкен подякував Німеччині за "провідну роль" у підтримці України.