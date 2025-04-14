На сьогодні росія може забезпечити близько 20-25% потреб Євросоюзу.

Більше як через три роки повномасштабного вторгнення рф в Україну енергетична безпека Європи стає "хиткою", адже скраплений природний газ допоміг заповнити дефіцит, проте президент США Дональд Трамп знищує відносини з Європою.

Про це інформує агенція Reuters.

Керуючі найбільшими компаній ЄС почали думати про те, що імпорт газу з росії - це гарна ідея через обмежені можливості Європи.

Наразі тривають перемовини з Катаром про постачання газу, але вони зайшли в глухий кут.

Хоч відновлювані джерел енергії і мали прискорення, але темпи недостатньо високі, щоб Євросоюз міг почуватися в безпеці.

"Якщо в Україні настане мир, ми зможемо повернутися до поставок у 60 мільярдів кубометрів, а може, і 70, на рік, включно з СПГ", - заявив виконавчий віцепрезидент французької компанії Engie Дідьє Холло, яка раніше була одним із найбільших покупців газу в "Газпрому".

Він додав, що росія може забезпечити близько 20-25% потреб Євросоюз, порівняно з 40% до війни.

Також глава французької нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне, застеріг Європу від надмірної залежності від американського газу.

"Нам потрібно диверсифікувати маршрути, а не покладатися на один або два", - додав він.

Total це великий експортер СПГ зі СШа, а також продає російський СПГ від компанії "Новатек".

В 2024 році американський газ покривав 16,7% імпорту ЄС, а після Норвегії з 33,6% і росії з 18,8%.

Наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Митрова каже, що торгова війна посилила занепокоєння Європи з приводу залежності від американського газу.

"Дедалі важче розглядати американський СПГ як нейтральний товар: у певний момент він може стати інструментом геополітики", - зазначила вона.

Головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен вважає, якщо торгова війна загостриться, існує невеликий ризик того, що США можуть обмежити експорт СПГ.

За словами глави сировинної стратегії ING Воррена Паттерсона, якщо внутрішні ціни на газ у США зростуть через збільшення попиту, то США можуть скоротити експорт.