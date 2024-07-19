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ПОЛІТИКА

Європа домовилася про нову боротьбу з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів

19 липня 2024, 08:34
Європа домовилася про нову боротьбу з
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
44 країни схвалили план на саміті Європейської політичної спільноти.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про боротьбу з так званим російським тіньовим флотом нафтових танкерів, які РФ використовує для обходу міжнародних санкцій. За словами Стармера, 44 країни Європи схвалили цей план на саміті Європейської політичної спільноти, який відбувся у Британії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Спільний “заклик до дій” має на меті вдарити по флоту з близько 600 суден, які, за даними західних країн, Москва використовує для транспортування близько 1,7 мільйона барелів нафти на день.

Британський уряд також оголосив про санкції проти 11 танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти.

"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам (російського диктатора Владіміра — ред.) путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському тіньовому флоту й брудним грошам, які він генерує, вільно пересуватися європейськими водами та ставити під загрозу нашу безпеку", - наголосив Стармер.

Наразі понад 60 нафтових танкерів перебувають під санкціями США, Великої Британії та ЄС.

Доходи від продажу нафти москва використовує для фінансування своєї військової машини. російський тіньовий флот застарілих танкерів становить і екологічну загрозу для водних шляхів Європи. Деякі з кораблів також діють як російські станції прослуховування і перевозять зброю до рф.
Європатіньовий флотросія загроза

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