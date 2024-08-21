Європа досягла 90% заповнення газових сховищ, випереджаючи зимові плани на два місяці

Запаси газу в Європі на меншому рівні, ніж рік тому.

Станом на початок поточного тижня (19 серпня) газові сховища Європи були заповнені на 90%. ЄС на два місяці випереджає плани щодо заповнення сховищ для потреб наступного зимового періоду.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що сховища ЄС зараз заповнені трохи менше, ніж у аналогічний час торік через уповільнення постачань улітку. Але все одно це вище за п'ятирічний середній показник заповнення.

Хоча в європейських країнах досі тривають дискусії відносно того, як можна замінити російський трубопровідний газ після того, як закінчиться термін дії транзитної угоди між рф та Україною.

Крім того, Норвегія, найбільший постачальник газу в Європі, вступає в період масштабного технічного обслуговування, що тримає трейдерів у стані підвищеної готовності.