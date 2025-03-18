Європа думає над тим, як правильно конфіскувати російські активи – Bloomberg

Україна розраховує, що частина цих грошей піде на її оборону

Влада Великої Британії та Євросоюзу обговорять конфіскацію заморожених російських активів і збільшення витрат на власну оборону. Це буде зроблено, щоб посилити тиск на рф перед початком мирних переговорів щодо закінчення війни проти України.

Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Зокрема, британський міністр закордонних справ Девід Леммі та глава європейської дипломатії Кая Каллас обговорять, яким чином вони разом можуть збільшити фінансування європейської оборони та підвищити боєготовність збройних сил.