Європа думає над тим, як правильно конфіскувати російські активи – Bloomberg
18 березня 2025, 10:05
Фото: Укрінформ
Україна розраховує, що частина цих грошей піде на її оборону
Влада Великої Британії та Євросоюзу обговорять конфіскацію заморожених російських активів і збільшення витрат на власну оборону. Це буде зроблено, щоб посилити тиск на рф перед початком мирних переговорів щодо закінчення війни проти України.
Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
Зокрема, британський міністр закордонних справ Девід Леммі та глава європейської дипломатії Кая Каллас обговорять, яким чином вони разом можуть збільшити фінансування європейської оборони та підвищити боєготовність збройних сил.
За словами джерел видання, також сторони обговорять, як Європа може забезпечити юридичний супровід можливої конфіскації заморожених російських активів.
За їхніми словами, сторони можуть домовитися з цього питання, незважаючи на опір Бельгії та Німеччини, які, як завжди, стурбовані тим, що конфіскація може порушити норми міжнародного права і вплинути на євро.
Також Леммі і Каллас обговорять те, як координуватиметься співпраця щодо України.
"Життєво важливо, щоб ми поліпшили наше партнерство з ЄС і працювали разом, щоб покласти край війні та забезпечити безпеку", - прокоментував Леммі питання України.
Видання зазначило, що європейські зусилля щодо чинення тиску на рф робляться перед черговою розмовою між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором путіним, яка відбудеться вже сьогодні.