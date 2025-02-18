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ПОЛІТИКА

Європа готова і хоче очолити надання гарантій безпеки Україні – генсек НАТО

18 лютого 2025, 10:50
Європа готова і хоче очолити надання гарантій безпеки Україні – генсек НАТО
https://www.president.gov.ua/
Також Рютте наголосив, що саме це є його "поглядом на нинішню зустріч у Парижі".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.

Про це він повідомив у Twitter-акаунті (X).

Генсек Північноатлантичного альянсу за підсумками зустрічі з лідерами низки європейських держав у французькій столиці зазначив, що "Європа готова і бажає посилити себе, взяти на себе ініціативу, щоб надати гарантії безпеки Україні".

Також Рютте наголосив, що саме це є його "поглядом на нинішню зустріч у Парижі".

"Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і готові інвестувати набагато більше в нашу безпеку", - йдеться в публікації генсека НАТО.

Крім того, Рютте висловився про необхідність надалі визначити деталі, але додав при цьому, що "зобов'язання - чіткі".

Україна розглядає членство в НАТО як основний механізм для запобігання майбутній агресії з боку рф. Разом з тим в самому Північноатлантичному альянсі наразі кажуть, що вступ України може відбутися в перспективі.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що у разі, якщо Україну не приймуть до НАТО, вже підготовлений альтернативний варіант. Глава держави пояснив, що так званий "план Б" передбачає подвоєння чисельності військових ЗСУ, а також розширення фінансової та військової підтримки з боку країн умовного Заходу. розширення фінансової та військової підтримки з боку країн умовного Заходу.

війнаНАТОЗСУМарк Рюттегарантії безпеки

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