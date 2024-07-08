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Європа готує план на випадок перемоги Трампа на виборах – Politico

08 липня 2024, 08:33
Європа готує план на випадок перемоги Трампа на виборах – Politico
Провальний виступ Байдена на дебатах змусив союзників США готуватися до повернення Трампа до Білого дому.

Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

Про це пише Politico.

Журналісти опитали понад 50 дипломатів, законодавців, експертів і політтехнологів у країнах НАТО та інших країнах. Значна частина з них говорила на умовах анонімності.
 
Провальний виступ Джо Байдена на дебатах остаточно змусив союзників США готуватися до повернення Трампа до Білого дому. Загалом стратегія країн НАТО у такому випадку будуватиметься на трьох позиціях:
 
широкі особисті контакти із Трампом та його радниками в надії мінімізувати шкоду для західної цивілізації;
часткове виконання певних вимог Трампа щодо європейських витрат на оборону;
розробка креативних дипломатичних та правових заходів, щоб захистити пріоритети НАТО від адміністрації Трампа.
Водночас є певні труднощі із реалізацією, адже ніхто не знає, що робитиме Трамп.
 
"Звичайно, найбільшою проблемою є те, що ми не знаємо – і я думаю, що ніхто точно не знає – що він робитиме", – сказав один дипломат із країни НАТО.
 
Зараз в Америці багато правих політиків та експертів анонсують певні стратегії, стверджуючи, що говорять від імені Трампа, або що вони обговорювали їх з Трампом. Проте залишається незрозумілим, хто з цих людей справді представляє Трампа, а хто лише піариться на ньому.
 
Окремою проблемою є ставлення Трампа до російсько-української війни та його бажання залишити Україну без військової підтримки.
 
Досі США були головним постачальником військової допомоги Україні. На зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі члени альянсу попередньо погодили план передати контроль над підтримкою України спеціально створеному штабу при самому НАТО. Теоретично це зробило б адміністрування допомоги "захищеним від Трампа", як кажуть деякі дипломати. Остаточне рішення очікується на саміті НАТО у Вашингтоні.
 
У разі реалізації цей план поступово передасть контроль над допомогою групі з 200 солдатів НАТО в бельгійському місті Монс – групі, яка продовжить працювати зі Сполученими Штатами, але під прапором НАТО. Водночас незрозуміло, чи обмежать офіційні домовленості дії Трампа.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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