Європа готує план на випадок перемоги Трампа на виборах – Politico

Провальний виступ Байдена на дебатах змусив союзників США готуватися до повернення Трампа до Білого дому.

Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

Про це пише Politico.

Журналісти опитали понад 50 дипломатів, законодавців, експертів і політтехнологів у країнах НАТО та інших країнах. Значна частина з них говорила на умовах анонімності.

Провальний виступ Джо Байдена на дебатах остаточно змусив союзників США готуватися до повернення Трампа до Білого дому. Загалом стратегія країн НАТО у такому випадку будуватиметься на трьох позиціях: