Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європа готує сили стримування в Україні, але США відмовляються надавати ППО – Bloomberg

04 червня 2025, 19:05
Європа готує сили стримування в Україні, але США відмовляються надавати ППО – Bloomberg
Фото: РБК-Україна
Союзники планують сформувати "коаліцію охочих" для гарантування безпеки України після війни.

На тлі незмінної рішучості росії продовжувати війну проти України Велика Британія та Франція розробили план розміщення сил стримування на українській території після завершення бойових дій. Проте реалізація цього задуму стикається з проблемами через відмову США надавати засоби протиповітряної оборони.

Як повідомляє агентство Bloomberg, союзники планують сформувати "коаліцію охочих" для гарантування безпеки України після війни. Водночас адміністрація Дональда Трампа не підтримує цей підхід у повному обсязі, що викликає занепокоєння в європейських столицях. Європейські уряди дійшли висновку, що США навряд чи погодяться надати гарантії безпеки чи ресурси для активної участі в місії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголошує, що американська підтримка є критичною: "Гарантія безпеки з боку США — єдиний спосіб ефективно стримати росію від повторного нападу на Україну".

Попри розбіжності, Франція та Британія завершили підготовку плану щодо розміщення військових сил у ключових точках України, таких як порти, об'єкти інфраструктури та стратегічні пункти, віддалені від лінії фронту. Але реалізацію цього плану поставлено на паузу до початку нового етапу перемовин про припинення вогню.

За даними джерел Bloomberg, із 30 учасників коаліції, включно з Канадою, Японією, Австралією та Новою Зеландією, 15 держав висловили готовність надати військову підтримку, хоча лише менше половини з них зробили конкретні зобов’язання.

У відповідь на ситуацію, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив у Брюсселі, що Вашингтон очікує лідерства від європейських партнерів у формуванні майбутніх гарантій безпеки.

Попри відсутність єдиної позиції серед союзників, країни Європи вважають, що комбінація українських ЗСУ, навчання та підтримка від НАТО, присутність європейських військ на східному фланзі та патрулювання Чорного моря може стати дієвим запобіжником від нового вторгнення рф.

СШАФранціявійнаЄвросоюзБританіяППОпідтримка України

Останні матеріали

Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Політика
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Переклад iPress – 04 червня 2025, 08:32
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється