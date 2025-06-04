Європа готує сили стримування в Україні, але США відмовляються надавати ППО – Bloomberg

Союзники планують сформувати "коаліцію охочих" для гарантування безпеки України після війни.

На тлі незмінної рішучості росії продовжувати війну проти України Велика Британія та Франція розробили план розміщення сил стримування на українській території після завершення бойових дій. Проте реалізація цього задуму стикається з проблемами через відмову США надавати засоби протиповітряної оборони.

Як повідомляє агентство Bloomberg, союзники планують сформувати "коаліцію охочих" для гарантування безпеки України після війни. Водночас адміністрація Дональда Трампа не підтримує цей підхід у повному обсязі, що викликає занепокоєння в європейських столицях. Європейські уряди дійшли висновку, що США навряд чи погодяться надати гарантії безпеки чи ресурси для активної участі в місії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголошує, що американська підтримка є критичною: "Гарантія безпеки з боку США — єдиний спосіб ефективно стримати росію від повторного нападу на Україну".

Попри розбіжності, Франція та Британія завершили підготовку плану щодо розміщення військових сил у ключових точках України, таких як порти, об'єкти інфраструктури та стратегічні пункти, віддалені від лінії фронту. Але реалізацію цього плану поставлено на паузу до початку нового етапу перемовин про припинення вогню.

За даними джерел Bloomberg, із 30 учасників коаліції, включно з Канадою, Японією, Австралією та Новою Зеландією, 15 держав висловили готовність надати військову підтримку, хоча лише менше половини з них зробили конкретні зобов’язання.

У відповідь на ситуацію, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив у Брюсселі, що Вашингтон очікує лідерства від європейських партнерів у формуванні майбутніх гарантій безпеки.

Попри відсутність єдиної позиції серед союзників, країни Європи вважають, що комбінація українських ЗСУ, навчання та підтримка від НАТО, присутність європейських військ на східному фланзі та патрулювання Чорного моря може стати дієвим запобіжником від нового вторгнення рф.