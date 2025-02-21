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ПОЛІТИКА

Європа готується до довготривалої місії для стримування москви – AP

21 лютого 2025, 14:21
Європа готується до довготривалої місії для стримування москви – AP
Фото: reuters.com
"росія готується до тривалої війни".

У той час як США і росія просуваються - поки що без України - у процесі переговорів про припинення війни, політичні та військові лідери в Європі конкретизують деталі плану для європейських сил, щоб допомогти запобігти повторному нападу москви.

Про це пише Associated Press.

Після місяців тихих обговорень ця пропозиція стає все більш публічною. Ймовірно, цей план буде на порядку денному, коли британський прем’єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон, два основних прихильники ідеї, відвідають Вашингтон в окремі дні наступного тижня для переговорів з президентом Дональдом Трампом.

Стармер, який відвідає країну в четвер, наголосив, що миротворча місія європейських сил не працюватиме без військової сили США для підтримки. Переконати Трампа надати це може бути важким завданням.

Успіх цього плану залежить від умов будь-якої угоди про припинення бойових дій. росія має близько 600 000 військових в Україні, і аналітики попереджають, що будь-яке припинення вогню, яке залишає більшу частину цих сил на місці, може стати передумовою для нового витка конфлікту.

Збройні сили Франції нараховують трохи більше 200 000 осіб, тоді як Велика Британія має менше 150 000 військовослужбовців. Метью Севілл, директор з військових наук Королівського інституту об’єднаних збройних сил, зазначив, що Європі буде складно зібрати навіть десятки тисяч військових.

"Європейські країни матимуть обмежені можливості для розгортання чогось, що можна підтримувати протягом кількох ротацій, потенційно протягом кількох років", - сказав він.

Цей процес може зайняти багато часу. Майкл Кларк, запрошений професор із вивчення війни в Королівському коледжі Лондона, звернув увагу на те, що миротворчі місії на Кіпрі та в Лівані тривають десятиліттями.

"Якщо вона буде успішною, то триватиме 20 або 30 років", - сказав він. "Якщо це не вдасться, через два роки все закінчиться бойовими діями".

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне зазначила, що критика адміністрацією Трампа рівня оборонних витрат і військового потенціалу Європи є обґрунтованою.

"росія готується до тривалої війни", - сказала вона AP. "Зараз у них втричі більше робочої сили, і їхня оборонна промисловість розвивається швидше, ніж у Європі. Хтось вірить, що це тільки проти України? Яка користь від гарантій безпеки від слабкої сторони? Європа має набратися м’язів прямо зараз, щоб справді бути в змозі надати гарантії безпеки, які залишаться в силі".

Європавійнаоборонаросія загроза

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