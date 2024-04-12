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ПОЛІТИКА

Європа готується до можливого російського впливу на вибори – Politico

12 квітня 2024, 21:56
Європа готується до можливого російського впливу на вибори – Politico
Фото: з вільних джерел
Європі потрібно винести цінні уроки з досвіду України — дезінформація може поширюватися швидко, тож і заходи у відповідь мають бути такими ж швидкими.

У зв'язку з майбутніми європейськими виборами національні уряди країн континенту, Європол і всі відповідні відомства повинні бути готові протистояти ймовірному зростанню кількості російських розвідувальних операцій. Майбутні вибори підкреслюють проблему дезінформації, яка є одним із так званих "активних заходів" росії — ключового елемента її політичної війни. Постійно розвиваючись разом із новими технологіями, російська дезінформація почала охоплювати діпфейки, підроблені новинні сюжети й фальшиві веб-сайти, щоб дезорієнтувати й обурити європейських виборців.

Про це повідомляє Politico.

"Давно минули часи незграбних "ферм тролів". Тепер кампанії з дезінформації проводяться за допомогою ШІ та локалізованої підтримки. Уряди та експерти попереджають про зростаючий обсяг і витонченість російської дезінформації", — зазначає Politico.

Політична війна росії охоплює хакерство, шпигунство, пропаганду, саботаж і навіть вбивства — особливо російських емігрантів — на додаток до дезінформації. Мета цієї війни сьогодні — вплинути на сприйняття та поведінку противника, яким, на думку кремля, є НАТО та частина міжнародної спільноти. А її ключова оперативна мета — посилити та створити недовіру в західних суспільствах, підриваючи їхній моральний дух, коли йдеться про підтримку України.

Однак головна проблема цих операцій для Європи, в тому, що вони є військовими діями, які не переходять у відкриту війну. Вони руйнують межу між миром і війною, створюючи дилему — як реагувати. А в умовах сучасного медіаландшафту, що розвивається, та який несе в собі свої власні проблеми, такі як нові тенденції в соціальних мережах, це ускладнює процес модерації контенту.

"У цьому полягає головна проблема. російська дезінформація — це частина масштабнішої довгострокової політичної війни, і виділення її в окрему категорію, відокремлення від інших "активних заходів" москви призведе лише до зміни масштабів втручання російських спецслужб у європейські справи, але не до його припинення", — пише Politico.

Яка відповідь? Європа вже зробила багато дієвих кроків у цьому напрямі, наприклад, заборонила російські державні ЗМІ, запропонувала гранти для незалежної журналістики й продовжила роботу давно існуючої платформи EUvsDisinfo. Депортація понад 600 співробітників російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям, також завдала шкоди впливу кремля в Європі.

Проте можна зробити ще більше. Як підкреслює ухвалена в березні 2022 року резолюція Європейського парламенту про іноземне втручання, для боротьби з російським втручанням необхідний підхід усього суспільства. Європі також потрібно винести цінні уроки з досвіду України — дезінформація може поширюватися швидко, тож і заходи у відповідь мають бути такими ж швидкими.

росія нарощує свої пропагандистські операції в рамках другого фронту, який, за словами нинішніх та колишніх високопосадовців, став для москви майже таким же важливим, як і військова кампанія в Україні.

вибориЄвропадезінформаціяпропаганда рфросія загроза

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