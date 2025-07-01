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Європа готується до російського вторгнення – FT

01 липня 2025, 10:31
Європа готується до російського вторгнення – FT
рф вже робить кроки щодо посилення своєї регіональної присутності на східному фланзі НАТО.
Поки що росія зайнята повномасштабним вторгненням в Україну, проте багато країн НАТО очікують, що російський лідер путін одного разу зверне свою увагу на східний фланг Альянсу, і готуються до цього вторгнення.
 
Про це пише Financial Times.
 
Зазначається, що москва вже робить кроки щодо посилення своєї регіональної присутності.
 
"Супутникові знімки показують підвищену активність на російських базах, розташованих поблизу східного флангу НАТО, зокрема на аеродромах Левашово, Кам'янка і Оленья. У Петрозаводську, приблизно за 175 км від кордону з Фінляндією, з'явилися нові складські будівлі, а на території колишньої авіабази Сєвєроморськ-1, приблизно за 120 км на схід від Норвегії, розчистили майданчики й уклали новий асфальт для літаків", - зазначає видання.
 
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив минулого місяця, що москва може бути готова застосувати силу проти альянсу "протягом п'яти років".
 
При цьому заступник начальника штабу збройних сил Фінляндії генерал-лейтенант Карі Нісула вважає, що питання "не в тому, чи буде це, а в тому, коли це буде. Я повинен бути готовим щодня".
 
У свою чергу Андерс Фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, припускає, що путін набуде впевненості та "апетиту до ще більших територій", якщо йому дадуть змогу досягти успіху в Україні:
 
"Він чинитиме тиск на прибалтійські держави... А коли американський президент публічно висловлює сумніви з приводу своєї прихильності статті 5, це може спокусити путіна перевірити рішучість НАТО".
 
Багато східноєвропейських країн НАТО поспішають збільшити свої витрати на оборону, щоб заповнити прогалини у військовому потенціалі під тиском як росії, так і Трампа. Однак багато хто сумнівається, що додаткові інвестиції надійдуть досить швидко.
 
"Ми всі хочемо стримати росію, продемонструвавши силу і посиливши наш потенціал. Але з іншого боку, в якийсь момент путін буде розраховувати, чи зможе він перемогти. Ми повинні переконатися, що він не прорахується", - говорить один із регіональних розвідників.
 
При цьому, як зазначає FT, військові експерти стверджують, що інтерес москви до прикордонних держав НАТО відрізняється від її ставлення до України. Замість повномасштабного вторгнення путін, найімовірніше, перевірить, чи буде або чи зможе НАТО відреагувати.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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