Європа готується до змін у міграційній політиці вперше за десятиліття – The Times

Мови про депортацію всіх мігрантів немає. Питання торкнеться лише тих, хто дістав відмову в наданні притулку, або ж скоїв злочин.

ЄС розробляє план перегляду Конвенції про біженців 1951 року, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку. Це може стати однією з найзначніших змін у міграційній політиці за останні десятиліття.

Про це повідомляє The Times.

Як пише видання, у Європі зростає консенсус щодо того, що Конвенція про біженців 1951 року, розроблена після Другої світової війни, більше не відповідає своєму призначенню.

"Слід зазначити, що ці принципи були розроблені після закінчення Другої світової війни і характеризувалися зовсім іншою геополітичною ситуацією, ніж сьогодні", - йдеться в дипломатичному документі.

The Times зазначає, що конвенція 1951 року підписана 144 країнами і визначає правові зобов'язання країн, закріплені в принципі недопущенняпримусового повернення. Цей принцип встановлює, що жоден прохач притулку не може бути повернутий у країну, де його життя або свобода можуть зазнати серйозної загрози.

Однак це стає дедалі сумнівнішим, оскільки за останнє десятиліття європейські країни зіштовхнулися з труднощами під час розгляду мільйонів заяв про надання статусу біженця та повернення осіб, які отримали відмову в наданні притулку.

Видання також пише, що кількість прохань про надання притулку в ЄС залишається високою. Лише торік їхня кількість перевищила понад мільйон, а невдоволення населення системою призвело до зростання націоналістичних і радикальних популістських партій по всій Європі.

У документі наголошується, що деякі мігранти не інтегруються в суспільство, яке їх приймає, а натомість формують окремі спільноти, в яких можуть культивуватися норми і правила, що відхиляються від європейських цінностей.

Крім того, Times додало, що в багатьох європейських країнах, особливо в Німеччині, особи, які дістали відмову в наданні притулку, або біженці, які мають постійне місце проживання, скоювали насильницькі злочини й убивства, залишаючись у країні під захистом законів про біженців, які запобігли їхній депортації.

"Необхідно розглянути питання про те, як чинити з поверненням громадян третіх країн, які становлять загрозу безпеці або мають кримінальне минуле. Зокрема, проблемою є кримінальна поведінка іноземців, які мають право на постійне проживання", - йдеться в документі.

Таким чином, виходячи з матеріалу, мови про депортацію всіх мігрантів немає. Питання торкнеться лише тих, хто дістав відмову в наданні притулку, або ж скоїв злочин.

The Times також зазначило, що міграція стала головною темою майбутніх виборів у Німеччині, Це сталося після того, як лідер консерваторів Фрідріх Мерц висунув вимоги щодо вжиття жорстких заходів з відмови у притулку мігрантам. Його ініціативу підтримала ультраправа націоналістична партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD).