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Європа готується забезпечити Україну "стратегічним обладнанням" – Макрон

13 лютого 2024, 10:31
Європа готується забезпечити Україну
Макрон. Париж
Макрон зазначив, що це дозволить значно наростити виробництво зброї у Європі.

Безпека країн Європи повʼязана з Україною, тому в Євросоюзі готують нові пропозиції щодо забезпечення України обладнанням.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє RMF 24.

Він зазначив що Франція та Польщі відіграють значну роль у забезпечені безпеки в Європі, яка повʼязана з Україною, а голова європейської дипломатії Жозеп Боррель "готує пропозиції" щодо України.

"Тут я хотів би підкреслити насамперед оперативну співпрацю між нашими арміями в рамках НАТО і ЄС, а також все, що робить Європа для забезпечення України стратегічним обладнанням. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки готує пропозиції в цьому напрямку", — сказав президент Франції.

Крім того, Макрон зазначив, що це дозволить значно наростити виробництво зброї у Європі.

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