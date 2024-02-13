Європа готується забезпечити Україну "стратегічним обладнанням" – Макрон

Макрон зазначив, що це дозволить значно наростити виробництво зброї у Європі.

Безпека країн Європи повʼязана з Україною, тому в Євросоюзі готують нові пропозиції щодо забезпечення України обладнанням.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє RMF 24.

Він зазначив що Франція та Польщі відіграють значну роль у забезпечені безпеки в Європі, яка повʼязана з Україною, а голова європейської дипломатії Жозеп Боррель "готує пропозиції" щодо України.

"Тут я хотів би підкреслити насамперед оперативну співпрацю між нашими арміями в рамках НАТО і ЄС, а також все, що робить Європа для забезпечення України стратегічним обладнанням. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки готує пропозиції в цьому напрямку", — сказав президент Франції.

Крім того, Макрон зазначив, що це дозволить значно наростити виробництво зброї у Європі.