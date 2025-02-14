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Європа і США повинні вжити спільну силу заради миру в Україні – Штайнмаєр

14 лютого 2025, 17:04
Європа і США повинні вжити спільну силу заради миру в Україні – Штайнмаєр
штайнмаєр
Він закликав європейських колег стати більш жорсткими.
США та Європа  наразі мають різні погляди на важливі питання, однак вони мають шукати спільне бачення, в тому числі, в питанні досягнення миру в Україні. 

Про це заявив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті 61-ї Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого, повідомляє Укрінформ.

Німецький президент сказав, що провів зустріч у п’ятницю на полях конференції з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, з яким обговорив шляхи досягнення миру в Україні.

"Спільна сила – саме це зараз має значення для України. Президент Трамп розмовляв телефоном з … путіним і президентом Зеленським, і я впевнений, що можливі шляхи припинення війни також будуть у центрі багатьох дискусій тут, у Мюнхені», - сказав Штайнмаєр. Він зазначив: всі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Але те, як закінчиться ця війна, матиме тривалий вплив на порядок безпеки та на позицію міці Європи й Америки у світі. Штайнмаєр переконаний, що просте «зроби бізнес і можеш бути вільним» (make a deal and leave) послабило б усіх: і Україну, і Європу, і США. Тому кожен сценарій – до чи після завершення боїв – вимагає нашого спільного стримування та сили. Тому за будь-якого сценарію наша підтримка України має тривати, і з боку європейців, і американців!", - заявив Штайнмаєр.

За словами німецького політика, нова американська адміністрація має зовсім інший світогляд, ніж європейці. Погляд, який не враховує встановлені правила, партнерство та встановлену довіру.

"Ми не можемо це змінити. Ми повинні прийняти це і впоратися з цим. Але я переконаний, що не в інтересах міжнародної спільноти, щоб цей світогляд став панівною парадигмою. Беззаконня не повинно стати зразком нового устрою світу", - додав Штайнмаєр.

Він нагадав, що 24 лютого 2022 року стало епохальним переломом - у цей день путін розірвав європейський безпековий порядок на шматки та протягом трьох років українці день у день борються за свою державу та свою свободу.

"Ми стоїмо на їхньому боці вже три роки: гуманітарно та фінансово, а насамперед у військовому – Німеччина як другий найсильніший прибічник у світі після США. І через три роки можу сказати: Європа почула тривожний дзвінок. Моя країна теж", - констатував Штайнмаєр.

Глава ФРН додав, що Німеччина і Європа збільшують витрати на оборону, адже в міру зростання загроз здатність захищатися від них має зростати разом з ними. Ціль у 2% ВВП на оборону, яку члени НАТО зробили обов’язковою в Уельсі в 2014 році. 

"Походить з іншого часу, з іншої загрозливої ​​ситуації і через десятиліття нам доведеться витратити значно більше, ніж ми домовилися на той момент. Це неможливо обійти, і кожен новий федеральний уряд повинен буде створювати необхідні фінансові можливості для цього", - сказав президент. 

Також Штайнмаєр назвав необхідним збалансований розподіл тягаря між Європою та США. Мова, за його словами, йде не лише про збільшення європейських військ, а й про скорочення американських військ у Європі і про це йшлося на зустрічі з Венсом.

Політик закликав європейських колег стати більш жорсткими, а американських союзників і далі співпрацювати.

Штайнмаєр розказав, що відкривав MSC 5 років тому. З того часу, за його словами, зміни у світі навряд чи могли бути більш драматичними. Але й сьогодні, запевнив він, партнери можуть покластися на Німеччину, і після виборів у ФРН Штайнмаєрнімецька зовнішня політика та політика безпеки залишаються європейськими, трансатлантичними та багатостороннімиШтайнмаєр.

Німецький президент, попри всі потрясіння, вірить у міжнародну спільноту. 

Разом з тим, він застерігає, що геополітичні опоненти, особливо росія, вже давно ведуть свою гібридну війну проти ліберальних демократій.

Франк-Вальтер Штайнмаєрвійна в Україні

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