Європа ледь уникнула рецесії – CNN

Очікується, що в першій половині 2024 року економіка Європи "вирівняється".

Європейська економіка з мінімальним показником уникнула рецесії в кінці 2023 року, як показали офіційні дані, наведені 30 січня 2024 року.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з попередньою оцінкою, опублікованою Євростатом, валовий внутрішній продукт у 20 країнах, які використовують євро, стагнував у жовтні-грудні порівняно з попередніми трьома місяцями. У липні-вересні ВВП знизився на 0,1%.

Економіка Європейського Союзу, до якого входять 27 країн-членів, також уникнула рецесії, зазвичай визначеної як два послідовні квартали економічного спаду. За весь 2023 рік ВВП зріс на 0,5% як в єврозоні, так і в ЄС, свідчать дані.

Європейська економіка з усіх сил намагається відновити динаміку після пандемії, страждаючи від високої інфляції та швидкого підвищення процентних ставок для боротьби з нею. Особливо болючим був стрибок цін на енергоносії у 2022 році, спричинений повномасштабним вторгненням Росії в Україну на початку року.

Найбільша економіка Європи знемагає: торік виробництво в Німеччині скоротилося вперше з початку пандемії. У четвертому кварталі ВВП Німеччини впав на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, підтвердило у вівторок статистичне управління країни.

Краще, ніж очікувалося, зростання в Італії та Іспанії за останні три місяці 2023 року, де виробництво збільшилося на 0,2% і 0,6% відповідно, допомогло зберегти стабільність європейської економіки наприкінці минулого року.

Французька економіка, друга за величиною в Європі, стагнувала в четвертому кварталі, але за весь 2023 рік зросла на 0,7%.

За словами Крістофа Вайля, старшого економіста Commerzbank, опубліковані у вівторок дані по єврозоні "не є приводом для святкування".

"Це насправді не змінює картину. Масштабне посилення монетарної політики призвело до того, що економічне зростання влітку зупинилося. Малоймовірно, що економіка вийде з цієї слабкої фази до весни",- зазначив Вайль.

"Постійно висока інфляція" робить малоймовірним, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизить свої ключові процентні ставки до літа, а позитивний економічний ефект від цього зниження навряд чи буде відчутний до 2025 року", - вважає Вайль.

Підвищення вартості офіційних запозичень призводить до зростання вартості капіталу, що, як правило, зменшує обсяги запозичень домогосподарств і підприємств, стримуючи загальні витрати в економіці.

Джек Аллен-Рейнольдс, економіст з єврозони з Capital Economics, має такий же похмурий погляд на перспективи Європи.

"Регіон уникнув технічної рецесії. Але це лише семантика. Загальна картина полягає в тому, що ВВП єврозони залишається незмінним з третього кварталу 2022 року, коли ціни на газ різко зросли, а ЄЦБ почав підвищувати процентні ставки", — написав він у своїй статті.

Економіст очікує, що в першій половині 2024 року економіка єврозони "вирівняється", "оскільки наслідки минулої жорсткої монетарної політики продовжують даватися взнаки, а фіскальна політика стає все більш обмежувальною".