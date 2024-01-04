Європа має переконати росію, що вона не зможе перемогти – FT

Вирішальне значення для результату конфлікту матиме вибір, зроблений у наступні кілька місяців демократіями, які підтримують Київ, тобто західними партнерами України.

На думку британського історика Тімоті Ґартона Еша наразі не існує ситуації, яка може призвести до замороженого конфлікту в Україні або врегулювання шляхом переговорів з рф. На його думку, Європі варто прокинутися і зробити достатньо для Києва задля перемоги України.

Про це пише Financial Times.

"Для початку ми повинні чітко розуміти, що відбувається в Україні. Не існує тупикової ситуації, яка може призвести до замороженого конфлікту або врегулювання шляхом переговорів, як дехто на Заході наївно сподівається. Швидше за все, ми перебуваємо посеред довгої, складної війни, яка, ймовірно, триватиме щонайменше до 2025 року, якщо не довше. Жодна зі сторін не здається; одна з них ще може перемогти, але не обидві",- йдеться у матеріалі.

Автор вважає, що наразі Захід робить достатньо, щоб не допустити поразки України, але недостатньо, щоб допомогти перемогти.

У статті додають, що у 2024 році партнери могли б надати Києву інструменти для відновлення більшої території і переконати росію, що вона не зможе перемогти: "Це єдиний шлях до тривалого миру".

На його думку, варто негайно надати Україні більше протиповітряної оборони, більше ракет дальнього радіусу дії, зокрема німецьких Taurus, а також американських ATACMS, щоб Україна могла продовжувати відтісняти Чорноморський флот путіна.

В довгостроковій перспективі необхідною умовою перемоги буде більш інтенсивна підготовка українських військ і швидке, суттєве збільшення промислового виробництва зброї та боєприпасів.

У підсумку історик вважає, що відповідальність, таким чином, лягає на Європу, адже йдеться, зрештою, про захист європейської країни.

Він також порівняв новорічні послання європейських лідерів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак навіть не згадав про війну у своєму хвалебному звіті про успіхи свого уряду, який, вочевидь, був націлений на цьогорічні загальні вибори.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц торкнувся її лише мимохідь, перш ніж перейти до священної теми німецької економіки.

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повністю присвятив свою промову відновленню демократії в країні.

Президент Франції Еммануель Макрон, зосередившись на темі французької гордості, запропонував "переозброєння європейського суверенітету", в тому числі "для того, щоб зупинити росію і підтримати українців".

Але саме президент Фінляндії Саулі Нііністьо виступив з найважливішим посланням: "Європа повинна прокинутися".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен була напрочуд прямолінійною: "Україні бракує боєприпасів. Європа не постачає те, що потрібно. Ми будемо наполягати на збільшенні європейського виробництва. Це необхідно терміново. І данські F16 скоро піднімуться в повітря. Війна в Україні - це також війна за Європу, яку ми знаємо".

Історик вважає, що це саме та мова, яка нам потрібна.