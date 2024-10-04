Європа має занадто мало зброї порівняно з росією – Столтенберг

У FT уточнили, що це відбулося близько за місяць до того, як США опублікували дані своєї розвідки про нарощування рф свого військового потенціалу.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Європа порівняно з росією має "занадто" мало зброї, можливостей та військ, які перебувають у стані високої готовності.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

"Ми знаємо, що ми відстаємо від росіян. Я не можу сказати вам точно, скільки це буде коштувати. Але я можу сказати вам з упевненістю, що якщо союзники збираються надати ті сили і засоби, які вони обіцяли це буде коштувати набагато більше, ніж 2 відсотки, чи то 2,5, чи то 3", - зазначив він в інтерв'ю, маючи на увазі те, що кожна країна-член НАТО має витрачати на оборону понад 2% свого ВВП.

Коли журналіст запитав у Столтенберга, чи знає про це росія, він відповів: