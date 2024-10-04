Європа має занадто мало зброї порівняно з росією – Столтенберг
04 жовтня 2024, 20:53
Фото: 5 канал
У FT уточнили, що це відбулося близько за місяць до того, як США опублікували дані своєї розвідки про нарощування рф свого військового потенціалу.
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Європа порівняно з росією має "занадто" мало зброї, можливостей та військ, які перебувають у стані високої готовності.
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.
"Ми знаємо, що ми відстаємо від росіян. Я не можу сказати вам точно, скільки це буде коштувати. Але я можу сказати вам з упевненістю, що якщо союзники збираються надати ті сили і засоби, які вони обіцяли це буде коштувати набагато більше, ніж 2 відсотки, чи то 2,5, чи то 3", - зазначив він в інтерв'ю, маючи на увазі те, що кожна країна-член НАТО має витрачати на оборону понад 2% свого ВВП.
Коли журналіст запитав у Столтенберга, чи знає про це росія, він відповів:
"Так. Вони знають".
Також колишній генсек НАТО розповів, коли він зрозумів, що російський диктатор путін розпочне повномасштабну війну в Україні. За його словами, в цьому він переконався в середині осені 2021 року.
У FT уточнили, що це відбулося близько за місяць до того, як США опублікували дані своєї розвідки про нарощування рф свого військового потенціалу. Водночас дехто із союзників, серед яких президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, не були впевнені в цьому.
"По суті, різниця полягала не у фактах, розвідданих. Різниця полягала в намірах. І я сказав їм: не має значення, чи ви вважаєте, що ймовірність 90 відсотків, чи 10 відсотків. ... ми повинні бути готові до того, що це може статися", - підкреслив Столтенберг.