Європа має заповнити прогалину у допомозі Україні – глава МЗС Естонії

Уряд Естонії вже прийняв рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, рішення США призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомогти Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.

Про це повідомили в МЗС Естонії.

"Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за справедливий і тривалий мир. Уряд Естонії вже прийняв рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року і терміново доставити в Україну, серед іншого, 10 тисяч артилерійських снарядів. Наше рішення доводить, що для допомоги Україні можуть бути прийняті нові та швидкі рішення, і ми закликаємо всіх прихильників України терміново збільшити військову допомогу", – сказав Тсахкна.

За словами міністра закордонних справ, одним із способів отримати додаткові кошти для допомоги Україні є використання заморожених активів росії. Оскільки більшість заморожених державних активів росії знаходяться в Європі, Європа має відіграти вирішальну роль у вжитті заходів та спрямуванні цих активів на допомогу Україні.