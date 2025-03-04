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Європа має заповнити прогалину у допомозі Україні – глава МЗС Естонії

04 березня 2025, 10:57
Європа має заповнити прогалину у допомозі Україні – глава МЗС Естонії
Фото: frontnews.eu
Уряд Естонії вже прийняв рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року
За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, рішення США призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомогти Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.
 
Про це повідомили в МЗС Естонії.
 
"Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за справедливий і тривалий мир. Уряд Естонії вже прийняв рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року і терміново доставити в Україну, серед іншого, 10 тисяч артилерійських снарядів. Наше рішення доводить, що для допомоги Україні можуть бути прийняті нові та швидкі рішення, і ми закликаємо всіх прихильників України терміново збільшити військову допомогу", – сказав Тсахкна.
 
За словами міністра закордонних справ, одним із способів отримати додаткові кошти для допомоги Україні є використання заморожених активів росії. Оскільки більшість заморожених державних активів росії знаходяться в Європі, Європа має відіграти вирішальну роль у вжитті заходів та спрямуванні цих активів на допомогу Україні.
 
"Заяви про те, що немає юридичної можливості використовувати заморожені російські активи, є безпідставними.
Минулого тижня я поділився з моїми європейськими партнерами естонським дискусійним документом, який пропонує чітке рішення щодо використання цих активів. Політичне рішення про використання заморожених активів необхідне до наступного крайнього терміну продовження санкцій проти росії в червні", – сказав міністр закордонних справ.

 

Європавійна в Україніросія окупанти

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