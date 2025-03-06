Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європа може розгорнути 120 винищувачів для захисту неба України — The Guardian

06 березня 2025, 13:21
Європа може розгорнути 120 винищувачів для захисту неба України — The Guardian
Зазначається, що проєкт "Небесний щит" було розроблено колишніми планувальниками Королівських військово-повітряних сил, які раніше працювали з українською армією.

Європейські військово-повітряні сили, які будуть складатися зі 120 винищувачів, можуть бути розгорнуті для захисту неба від російських атак на Київ та Західну Україну, не провокуючи ще більший конфлікт з москвою.

Про це пише The Guardian, посилаючись на план, який розробили військові експерти.

Прихильники цього проєкту запевняють, що "Небесний щит" Європи стане зоною захисту повітряного простору, яка буде діяти окремо від НАТО, аби зупинити атаки російських крилатих ракет та БпЛА на міста та об'єкти інфраструктури, завдяки чому це може стати частиною "перемир'я в небі", яке пропонував президент України Володимир Зеленський на цьому тижні. 

"Воно охоплюватиме три діючі українські атомні електростанції, міста Одесу та Львів, але не лінію фронту чи схід країни - і, згідно з нещодавно опублікованою статтею, може "досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного впливу, ніж 10 000 європейських сухопутних військ"", - додають у виданні.

Зазначається, що прихильниками такого плану є колишній генерал ВПС США та верховний головнокомандувач НАТО у Європі Філіп Брідлав, колишній генерал британської армії і заступник верховного головнокомандувача НАТО на початку минулого десятиліття Річард Ширрефф, а також колишній президент Польщі Александр Кваснєвський.

Крім того, ще один прихильник, а саме колишній міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив:

"Реалізація "Небесного щита" стала б важливою складовою посилення Європи, яка б ефективно і дієво гарантувала безпеку України".

Зазначається, що проєкт "Небесний щит" було розроблено колишніми планувальниками Королівських військово-повітряних сил, які раніше працювали з українською армією. Проте європейські лідери не виявили бажання патрулювати українське небо, поки триває війна. 

"Занепокоєння в західних політичних колах викликає ризик того, що винищувачі країн-членів НАТО можуть опинитися безпосередньо в конфлікті з росією, що може призвести до небезпечної ескалації бойових дій, якщо літак з обох сторін буде атакований або збитий", - підкреслили у The Telegraph. 

Водночас прихильники проєкту запевняють, що ризик для пілотів "Небесного щита" є низьким, адже з початку 2022 року росія не наважується літати за межі існуючої лінії фронту. Розробники плану кажуть, що фактичне розмежування з російськими літаками буде становити понад 200 кілометрів. 

Європавійнавинищувачі

Останні матеріали

Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Технології
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Переклад iPress – 06 березня 2025, 15:19
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Політика
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 06 березня 2025, 12:42
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Політика
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Переклад iPress – 06 березня 2025, 09:35
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється