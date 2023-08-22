Європа надасть нову військову допомогу Україні – Зеленський

Йдеться не лише про F-16.

Україна досягла важливих домовленостей під час візиту президента Володимира Зеленського до країн Європи. Зокрема, було анонсовано щонайменше чотири нових пакетів допомоги.

Про це Зеленський заявив під час ветеранського форуму.

"Результатами візитів протягом цих чотирьох днів є щонайменше чотири нових оборонних пакетів від наших партнерів. А основне чого ми досягли - це відкриття для нашої держави постачання F-16", - наголосив глава держави.

Президент наголосив, що домовленості про конкретну кількість першого постачання винищувачів від Нідерландів і Данії. Втім, робота триває над "ще більшим результатом".

"Я зустрівся з нашими хлопцями та дівчатами, які вже почали тренування в Данії. Також українські пілоти та інженери почнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції. Ми розширюємо тренувальні програми", - додав Зеленський