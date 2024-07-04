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Європа намагається збирати батарею Patriot для України по частинах – NYT

04 липня 2024, 19:31
Європа намагається збирати батарею Patriot для України по частинах – NYT
джерело slovoidilo
Видання зазначає, що деякі деталі можуть не одразу працювати разом.
Оскільки Україна потребує збільшення засобів протиповітряної оборони (ППО), європейські чиновники намагаються зібрати батарею Patriot із запасних частин, розкиданих по всьому континенту.
 
Про це пише The New York Times.
 
Зазначається, що план Європи з надання Україні ще однієї системи ППО Patriot для захисту зруйнованих міст від російських авіаударів поступово складається воєдино.
 
"Радар і три ракетні пускові установки поставляються Нідерландами. Деякі ракети-перехоплювачі поставляються коаліцією чотирьох країн на чолі з Німеччиною. Обіцяний мобільний центр управління вогнем, але де і ким чиновники поки що не говорять. Додаткові ракети та пускові установки, а також навчання українців використанню складної системи буде надано вісьмома країнами", - йдеться у статті.
 
Вказується, що протягом кількох останніх місяців союзники України прочісували свої арсенали та зупинилися на творчому, хоча й не надійному, способі створення ще однієї системи Patriot: побудувати повну систему із запасних частин, зібраних по всій Європі.
 
"У нас є всі частини пазла. Нам просто потрібно зібрати їх разом... У всіх нас обмежені можливості... Але якщо ми об'єднаємо зусилля, я думаю, ми зможемо це здійснити", - заявила колишній міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка склала цей план після запиту від України на сім систем.
 
Вона погодилася з тим, що деякі деталі можуть не одразу працювати разом.
 
"Але ми також знаємо, що здатні вирішити і цю проблему", - додала Оллонгрен, зазначивши, що Нідерланди створили команду технічних експертів, які поїдуть у кожну країну-донор і допоможуть переконатися, що всі деталі підходять одна до одної.
 
При цьому чиновниця не уточнила, коли зібрана таким чином батарея Patriot може бути доставлена в Україну. Крім того, вона висловила припущення, що її також можуть відправити і по частинах для заміни тих, які могли бути зламані.
батареяPatriotвійна в Україніросія окупанти

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