Енергетична залежність Європи від росії значною мірою зруйнована.

Західна Європа назавжди звільнилася від прямого імпорту російської нафти, завдавши удару по президенту рф путіну.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дослідження європейської енергетичної консалтингової компанії Rystad.

За інформацією аналітиків, Велика Британія та більша частина Європи припинили багаторічне зростання залежності від нафти та газу з росії, натомість переорієнтувавшись на інших постачальників, як-от США та Канада.

"Я думаю, що люди недооцінили, наскільки гнучкою є енергетична система. Безпосередньо перед війною сама ідея про те, що ми припинимо купувати нафту і газ безпосередньо з росії, була б божевільною. Але багато в чому це сталося", – зазначив старший віце-президент Rystad з нафтових ринків Хорхе Леон.

За даними Євростату, 2020 року імпорт газу з росії становив 39% від усього, використовуваного в ЄС, імпорт нафти – 23%, вугілля – 46%.

Водночас Британія покладалася на росію щодо 30% свого дизельного палива, 27% вугілля та до 10% газу, який частково постачався кораблями у зрідженому вигляді, а частково – через транс’європейські трубопроводи.

За офіційними даними, наразі ці постачання впали практично до нуля.

Вважається, що певна кількість викопного палива з рф все ще надходить через нафтопереробні заводи в інших країнах. Однак Леон сказав, що загальні обсяги продовжують своє зменшення.