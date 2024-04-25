Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України

Станом на початок березня європейські країни виділили €89,9 млрд допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України.

За останні місяці Європа наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України. Європа надала близько €42 млрд, США – €43,1 млрд.

Про це йдеться у новому дослідженні Ukraine Support Tracker щодо допомоги Україні, які регулярно проводить Кільський інститут світової економіки.

"Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько €6 млрд допомоги, майже вся – для військових", – йдеться у дослідженні.

Зокрема, Німеччина оголосила про свій найбільший за майже рік пакет військової допомоги – €2,4 млрд. До нього увійшли і системи протиповітряної оборони, і артилерія калібру 155 мм, боєприпаси тощо.

Швеція також виділила свій найбільший військовий пакет за всю історію (0,7 мільярда євро), який містить різноманітне як морське, так і сухопутне військове обладнання. Великі обсяги військової допомоги також виділили Нідерланди (€0,5 млрд) і Велика Британія (€0,4 млрд).

"За останні місяці Європа наздогнала відставання, однак вона не змогла заповнити велику прогалину, залишену США, особливо щодо боєприпасів. Тому новий пакет допомоги США є гарною новиною для України. До кінця 2024 року підтримка Заходу може знову досягти рівня початку та середини 2023 року. Але залишається велика невизначеність щодо того, що станеться після цього", – зауважив керівник підрозділу Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

Загалом станом на 29 лютого донори та ЄС виділили €89,9 млрд допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, тоді як США – €67 млрд. Водночас з літа 2023 року асигнування Європи стабільно перевищували надходження від США.