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ПОЛІТИКА

Європа не готова протистояти росії без США: лідери НАТО закликають до дій

25 грудня 2024, 18:25
Європа не готова протистояти росії без США: лідери НАТО закликають до дій
НАТО "не готове" воювати проти російського диктатора владіміра путіна без допомоги США.

Передові лідери Північноатлантичного альянсу хвилюються, що не зможуть захистити Європу від росії без США. У зв'язку з цим наразі для них життєво важлива перемога України над росією.

Про це повідомляє The Independent.

Лідери Латвії, Естонії та Фінляндії закликали Альянс припинити "нескінченні дебати", як впоратися з навислою загрозою з боку росії, заявивши, що настав час зміцнити оборону Європи.

За їх словами, НАТО "не готове" воювати проти російського диктатора владіміра путіна без допомоги США.

"Ми не готові. Це абсолютно зрозуміло... Ми не можемо просто сподіватися на ситуацію, коли США залишатимуться активно залученими в Європу", - сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал додав, що країни НАТО повинні нарощувати їх обороноздатність.

Зауважимо, що Латвія, Естонія та Фінляндія є єдиними членами НАТО, які межують з росією, кордоном, який тягнеться на 1200 миль від північного краю Фінляндії до південно-східного куточка Латвії, яка також межує з білоруссю, яку москва використовувала як плацдарм при вторгненні в Україну.

Фінляндія, Естонія та Латвія також є одними з найбільших витрат НАТО на оборону відносно їх валового внутрішнього продукту (ВВП).

Зауважимо, що згідно з попередніми повідомленнями, команда Трампа заявила європейським посадовцям, що новий американський президент очікує збільшення членами НАТО їхніх витрат на оборону до 5% ВВП.

СШАНАТОЄвросоюзвійна в Україніросія загроза

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