Європа не може замінити американські гарантії безпеки – ексчиновниця США в НАТО

За словами Сміт, Київ потребує будь-яких гарантій безпеки з боку США

Президент США Дональд Трамп поки що відмовляється розглядати питання про гарантії безпеки для України, які є необхідними для встановлення миру, а європейські країни без американського внеску самотужки з цим можуть не впоратися.

Про це в інтерв'ю Le Monde висловила колишня постійна представниця США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт.

"Дональд Трамп підходить до цієї війни з думкою про те, що немає необхідності проводити відмінність між жертвою та агресором. Немає жодних сумнівів у тому, що росія почала цю війну, здійснивши неспровоковану агресію. З реальністю не посперечаєшся. Останніми тижнями здавалося, що президент Трамп набагато більше розчарований Україною, ніж росією. Уявімо, що припинення вогню все ж таки досягнуто. Перетворити його на мирну угоду буде набагато складніше", - пояснила вона.

За словами Сміт, Київ потребує будь-яких гарантій безпеки з боку США, будь то військова допомога чи членство в НАТО. Вона вважає, що досягти мирної угоди неможливо, якщо путін наполягатиме на відмові від таких гарантій.

"Європейці надали Україні значну військову допомогу, а також провели серйозну військову підготовку. Але їм буде дуже важко замінити американські гарантії безпеки, особливо якщо вони будуть пов'язані з розгортанням військ. Теоретично Європа може надати 30 тисяч військовослужбовців, але для підтримання такої присутності та забезпечення її стійкості в довгостроковій перспективі буде потрібно від 80 000 до 90 000. путін може цьому запобігти, але уявімо, що необхідність у такому розгортанні все ж виникне. Я не думаю, що європейці зможуть із цим впоратися. Це б нашкодило іншим військовим зобов'язанням у Східній Європі", - додала вона.