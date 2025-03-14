Європа не може замінити американські гарантії безпеки – ексчиновниця США в НАТО
14 березня 2025, 18:55
Фото: Генштаб ЗСУ
За словами Сміт, Київ потребує будь-яких гарантій безпеки з боку США
Президент США Дональд Трамп поки що відмовляється розглядати питання про гарантії безпеки для України, які є необхідними для встановлення миру, а європейські країни без американського внеску самотужки з цим можуть не впоратися.
Про це в інтерв'ю Le Monde висловила колишня постійна представниця США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт.
"Дональд Трамп підходить до цієї війни з думкою про те, що немає необхідності проводити відмінність між жертвою та агресором. Немає жодних сумнівів у тому, що росія почала цю війну, здійснивши неспровоковану агресію. З реальністю не посперечаєшся. Останніми тижнями здавалося, що президент Трамп набагато більше розчарований Україною, ніж росією. Уявімо, що припинення вогню все ж таки досягнуто. Перетворити його на мирну угоду буде набагато складніше", - пояснила вона.
За словами Сміт, Київ потребує будь-яких гарантій безпеки з боку США, будь то військова допомога чи членство в НАТО. Вона вважає, що досягти мирної угоди неможливо, якщо путін наполягатиме на відмові від таких гарантій.
"Європейці надали Україні значну військову допомогу, а також провели серйозну військову підготовку. Але їм буде дуже важко замінити американські гарантії безпеки, особливо якщо вони будуть пов'язані з розгортанням військ. Теоретично Європа може надати 30 тисяч військовослужбовців, але для підтримання такої присутності та забезпечення її стійкості в довгостроковій перспективі буде потрібно від 80 000 до 90 000. путін може цьому запобігти, але уявімо, що необхідність у такому розгортанні все ж виникне. Я не думаю, що європейці зможуть із цим впоратися. Це б нашкодило іншим військовим зобов'язанням у Східній Європі", - додала вона.
Також Сміт розкритикувала Трампа за його підхід до Північноатлантичного Альянсу, а саме за те, що американський лідер ставить під сумнів деякі основоположні принципи НАТО.
"Трамп говорив про те, що зобов'язання США за статтею 5 залежатимуть від рівня оборонних витрат кожної країни. НАТО працює не так. Зобов'язання поширюються на всіх членів Альянсу. Усі вони мають допомагати одне одному, якщо хтось із них опиниться в кризовій ситуації. Мені здається, що Трамп прагне побачити, як далеко він зможе зайти, щоб змусити європейців витрачати більше на оборону", - додала вона.
Сміт нагадала, що зараз дві третини країн ЄС витрачають на оборону щонайменше 2% від свого ВВП. Вона назвала це великим досягненням адміністрації Джо Байдена. За її словами, Трамп явно хоче, щоб європейські союзники по НАТО платили більше, зрушивши планку з 2% до 5%. Сміт вважає, що Північноатлантичний Альянс до цього не готовий.