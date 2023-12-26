Європа не повинна підпустити росію до своїх кордонів – глава МЗС Чехії

Допомога українській державі не лише озброєнням, а й фінансова, гуманітарна, політична та моральна йде на користь європейській безпеці.

У Чехії закликали всі європейські держави сприяти тому, щоб Україна вистояла у боротьбі з повномасштабним вторгненням росії.

Про це сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю виданню CTK.

Він зазначив, що Європі слід тримати росію якнайдалі від своїх кордонів і для цього потрібно продовжувати допомагати Києву.

"Ми повинні пам'ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію росії, яка гострить зуби на центральноєвропейський регіон, країни Балтії", – сказав Ліпавський.

Чеський міністр зазначив, що якщо Україна програє у цій війні, то вся Європа зіткнеться з росією ближче.

"Буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити", – заявив глава зовнішньополітичного відомства Чехії.

Він розкритикував європейських політиків, які заявляють, що у Європі нібито відчувають втому від війни в Україні. Ліпавський наголосив, що якщо країни ЄС втомляться від власної безпеки, то втратять і свободу, і суверенітет.

Міністр вважає, що треба пояснити населенню європейських країн, чому важливо продовжувати допомогу Україні у війні з російськими окупаційними військами.

"Я регулярно кажу всім у Європі, що наше головне завдання – тримати росію якнайдалі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика", – підсумував він.