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ПОЛІТИКА

Європа не зацікавлена у продовженні контракту на транзит газу з росією – єврокомісар

14 лютого 2024, 18:10
Європа не зацікавлена у продовженні контракту на транзит газу з росією – єврокомісар
Фото: УНН
Кадрі Сімсон заявила, що до завершення цього контракту в ЄС готувалися.

Європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що країни Європи працюють над тим, аби заповнити свої газосховища та диверсифікувати постачання. Вона запевнила, що Європа не зацікавлена у продовженні контракту на транзит газу з рф.

Процитували Сімсон у  Міністерстві енергетики України.

"Повернення до звичних відносин з росією неможливе. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з росіянами. Ми готувалися до завершення цього контракту протягом двох років, коли почалися маніпуляції на газовому ринку, і в нас є альтернативні варіанти для гарантування безпеки поставок. Наразі наш основний фокус - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також повідомили, що у Парижі з Сімсон зустрівся український міністр енергетики Герман Галущенко. Зустріч відбулася в рамках міністерської зустрічі Міжнародного енергетичного агентства.

Сам же Галущенко подякував Єврокомісії за останній грант для Фонду підтримки енергетики України на суму 58 млн євро. При цьому 46,4 млн євро із загальної суми вже надійшли на рахунок. За його словами, значну частину внеску планують направити на закупівлю газових турбін для АТ "Оператор газотранспортної системи України".

Європатранзитгаз рф

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