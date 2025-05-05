Відбувається це на тлі нападів Трампа на американські університети.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Емманюель Макрон оголосили про виділення 500 мільйонів євро для залучення науковців до роботи в ЄС через нападки Дональда Трампа на американські університети.

Про це інформує агенція Reuters.

Під час заходу в Університеті Сорбонни в Парижі Макрон закликав дослідників усього світу "об'єднатися і приєднатися до нас".

"Якщо ви любите свободу, приїжджайте і допоможіть нам зберегти її", – сказав він.

Урсула фон дер Ляєн додала, що пакет на суму 500 мільйонів євро буде спрямований на фінансування наукових проєктів та допомогу університетам у покритті витрат на залучення іноземних вчених для їхньої реалізації.

Крім того, глава Єврокомісії заявила про плани до 2030 року вийти на рівень у 3% ВВП інвестицій у наукові дослідження та розробки.

Макрон же пообіцяв 100 мільйонів євро від Франції, не уточнивши, однак, чи йдеться про додаткову суму, чи про внесок його країни у фінансування з боку ЄС.