Європа перетворилася зі спостерігача на жертву російської агресії – глава МЗС Фінляндії

росія застосовує проти країн ЄС увесь спектр інструментів гібридної війни, від дезінформації до актів прямого саботажу. Це змінює статус Європи як "спостерігача" за російською агресією проти України на її жертву.

"Ми приділимо увагу гібридним загрозам, які рф вчиняє проти європейських країн протягом минулих місяців та років. Це повний спектр дій, включаючи дезінформацію, кібернетичні загрози, акти саботажу, наприклад, проти таких країн як Фінляндія, де росія перетворює міграцію на інструмент дестабілізації кордону. Цю ж мету росія хоче досягти, сіючи хаос і насильство в Африці, в регіоні Сахель. Це означає, що Європа більше не має статусу спостерігача у цій війні проти російської агресії. Ми всі є жертвами російської агресії. Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні, тому що росія розуміє лише силу", - наголосила представниця уряду Фінляндії.

Вона привітала рішення G7 щодо фінансової підтримки України за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Країни G7 та всі ми можемо надавати кредити для України швидше та простіше, та Україна зможе сплачувати інтерес та інші супутні витрати за рахунок цих заморожених російських активів. Це фантастичний крок у вірному напрямку. Я дивлюся вперед, коли ці надходження та весь масив цих активів буде можливим використовувати не лише для негайної (військової) підтримки України, але також, у середньостроковій перспективі, для її відновлення", - додала Валтонен.