Лише Франція та Велика Британія погодилися ввести "сили заспокоєння" в Україну у разі завершення війни.

Європейські країни обіцяють підтримку Україні, але не можуть дійти згоди щодо можливого введення військ.

Про це пише The New York Times за підсумками саміту "коаліції охочих".

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що можливість відправлення європейських військ в Україну після завершення війни все ще розглядається. Водночас конкретних деталей поки що немає.

Після тривалих обговорень лише Франція та Велика Британія висловили підтримку цій ідеї, тоді як росія різко її відкинула. Прессекретар МЗС рф Марія Захарова назвала можливе розгортання європейських сил "військовим втручанням в Україну під виглядом миротворчої місії" та заявила, що "це може призвести до прямого військового зіткнення між росією та НАТО".

Макрон запевнив, що європейські війська не будуть перебувати на передовій і не виконуватимуть функцій моніторингу чи забезпечення перемир’я. Він припустив, що такі завдання можуть виконувати миротворці ООН або інші незалежні спостерігачі, тоді як європейські сили будуть розташовані далі від фронту з метою стримування Росії. Також вони братимуть участь у підготовці та підтримці українських військових.

Президент Франції визнав, що серед європейських лідерів немає єдності щодо питання "сил заспокоєння". Наприклад, Італія розглядає можливість відправлення військ лише в межах місії ООН, а Польща взагалі відкидає таку ідею. Водночас Франція та Велика Британія вже планують направити військові делегації в Україну для розробки подальших стратегій щодо української армії та формування сил заспокоєння. Очікується, що детальніша інформація з’явиться приблизно через місяць.

"Саме ці обміни між військовими визначатимуть розташування, кількість сил, щоб зробити процес надійним... Ще нічого не виключено. Ми розглядаємо море, повітря та землю", - сказав Макрон.

Зустріч у Парижі стала продовженням попередніх переговорів лідерів і військових командувачів Франції та Великої Британії, які активно підтримують Україну, незважаючи на невизначеність позиції США. Європейські лідери також підтвердили наміри збільшити короткострокову військову допомогу Україні, зокрема шляхом пришвидшення виплати кредитів, забезпечених замороженими російськими активами.

"Ми також одноголосно погодилися, що зараз не час скасовувати санкції, якими б вони не були", - заявив Макрон.

Тим часом кремль пообіцяв виконувати певні умови угоди щодо припинення вогню в Чорному морі, досягнутої цього тижня, але лише за умови скасування західних обмежень на експорт російської сільськогосподарської продукції. Однак європейські країни відкинули ці вимоги.

"Очевидно, що росіяни займаються філібустьєрством", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Спеціальний посланник президента Трампа Стів Віткофф розкритикував ідею розгортання європейських сил в Україні. Водночас адміністрація Трампа неодноразово дорікала європейським країнам за недостатній внесок у власну безпеку. Сам Дональд Трамп не висловлював готовності надати Україні американські гарантії безпеки, що, за словами Стармера, є ключовою умовою для більшості європейських країн, які розглядають можливість відправлення військових контингентів.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі висловив задоволення її результатами, наголосивши на важливості європейських обіцянок інвестувати у виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, а також підтримувати санкційний тиск на росію.