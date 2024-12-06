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ПОЛІТИКА

Європа поспішає створити оборонний фонд на €500 млрд

06 грудня 2024, 12:49
Європа поспішає створити оборонний фонд на €500 млрд
Рада Європи
Переговори про розмір фонду тривають, але мета полягає в тому, щоб зібрати щонайменше 500 мільярдів євро.

Країни ЄС обговорюють створення фонду в розмірі 500 мільярдів євро для спільних оборонних проєктів і закупівель озброєнь, використовуючи ринки облігацій для збільшення витрат в очікуванні повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Погроза Трампа позбавити американських гарантій безпеки союзників по НАТО, які недостатньо витрачають коштів на оборону, підштовхнула європейські столиці до вивчення більш радикальних варіантів фінансування оборони, в тому числі спільних запозичень, проти яких виступали в Німеччині, Нідерландах і Данії.

Про це повідомляє Financial Times.

Високопоставлені європейські чиновники кажуть, що облігації будуть забезпечені національними гарантіями країн, які вирішили брати участь у цьому проєкті. Модель фінансування фонду буде відкрита для держав, що не входять до ЄС, наприклад, Великої Британії та Норвегії. Водночас держави ЄС, які не бажають брати участь у фонді, зможуть залишитися при своїй позиції.

"ЄС вивчив безліч способів фінансування додаткових проєктів, і міжурядовий фонд став найбільш амбітним варіантом, що розглядається", — йдеться в газеті.

Європейському інвестиційному банку буде запропоновано взяти на себе технічну роль, допомагаючи адмініструвати спеціальний цільовий механізм і управляти казначейськими функціями.

Обмеження ЄС на використання спільних фондів у військових цілях не будуть застосовуватися, а нейтральні у військовому плані країни-члени, такі як Австрія, Мальта, Ірландія та Кіпр, зможуть відмовитися від участі, не накладаючи вето на план.

Європаоборона

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