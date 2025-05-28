Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа посилюватиме тиск на рф – глава МЗС Німеччини

28 травня 2025, 10:31
Європа посилюватиме тиск на рф – глава МЗС Німеччини
Фото: з вільного доступу
Також німецький міністр додав, що конгрес США також готовий до нових санкцій.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до солідарності між країнами Європи та США стосовно санкційного тиску на росію через триваючу агресію проти України, зокрема останні масовані обстріли.
 
Про це повідомляє ZDF Heute.
 
Німецький чиновник зазначив, що такий механізм тиску із запровадженням нових обмежень має тривати, доки російський диктатор путін не почне робити реальні дипломатичні кроки до миру з Україною.
 
"Ми повинні підтримувати тиск, щоб путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб росія нарешті вступила в серйозні переговори", - заявив Вадефуль, представник німецької партії Християнсько-демократичний союз.
 
Таку заяву він зробив перед від'їздом з першим візитом до США на посаді глави МЗС ФРН, і з огляду на триваючі обстріли з боку російських загарбників по містах України й посилення атаки, попри висловлювання офіційної москви стосовно переговорів щодо миру.
 
"Ми хочемо нарешті покласти край смертям людей в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру", - наголосив Вадефуль.
 
Також німецький міністр додав, що "європейці будуть продовжувати посилювати санкції, і Конгрес США також готовий до нових санкцій".
 
У Вашингтоні Вадефуль планує зустрітися зі своїм американським колегою Марко Рубіо цієї середи, 28 травня, Він обговорить із державним секретарем США спільний підхід до поточних міжнародних криз.

 

санкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
Кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
Кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для Кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для Кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється