Європа посилюватиме тиск на рф – глава МЗС Німеччини

Також німецький міністр додав, що конгрес США також готовий до нових санкцій.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до солідарності між країнами Європи та США стосовно санкційного тиску на росію через триваючу агресію проти України, зокрема останні масовані обстріли.

Про це повідомляє ZDF Heute.

Німецький чиновник зазначив, що такий механізм тиску із запровадженням нових обмежень має тривати, доки російський диктатор путін не почне робити реальні дипломатичні кроки до миру з Україною.

"Ми повинні підтримувати тиск, щоб путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб росія нарешті вступила в серйозні переговори", - заявив Вадефуль, представник німецької партії Християнсько-демократичний союз.