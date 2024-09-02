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ПОЛІТИКА

Європа повинна менше покладатися на китайські технології – прем'єрка Данії

02 вересня 2024, 21:33
Європа повинна менше покладатися на китайські технології – прем'єрка Данії
джерело carnegieendowment
Метте Фредеріксен каже, що Копенгаген також підштовхує ЄС до більш активних дій проти тіньового флоту росії.

Європа повинна менше залежати від Китаю в питаннях технологій і показати, що вона засвоїла уроки щодо надмірної залежності від одного постачальника, як це було раніше з російськими нафтою і газом, попередила прем'єр-міністр Данії. 

В інтерв'ю Financial Times Метте Фредеріксен закликала європейців змінити "наше ставлення, наш погляд на світ, який базується на мирному часі". Натомість вона наполягає на більшому усвідомленні ролі Пекіна в тому, що він дозволив росії продовжити війну в Україні.

"Я не думаю, що росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу, без допомоги Китаю", — сказала Фредеріксен.

Також, на її думку, Європа повинна більше інвестувати у власні технології. Вона не сказала, чи потрібні торгові обмеження, щоб відучити європейську економіку від китайських товарів.

Фредеріксен також заявила, що Данія наполягає на тому, щоб ЄС діяв проти тіньового флоту росії — кораблів, які використовуються москвою для обходу західних санкцій, — який допомагає підтримувати її економіку і війну в Україні.

КитайМетте Фредеріксенросія загроза

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