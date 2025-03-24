Європа повинна передати Україні заморожені російські активи – Сейм Польщі

Але американський президент зараз більше думає про Китай, Іран або росію, а не Україну.

Євросоюз має передати Україні усі заморожені російські активи, а не лише відсотки з них, а також допомогти Києву правильно ними розпорядитися.

Про це заявив маршалок Сейму Польщі Шимон Головня, передає агенція Укрінформ.

"Бандит повинен заплатити своїм майном, а не відсотками з нього… Натомість Європа має сьогодні зосередитися на тому, як допомогти Україні використати ці гроші розумно і добре", - сказав він.

Головня додав, що заради цього треба проявити сміливість і лідерство в Європі, які на сьогодні є "дефіцитним товаром".

За його словами, президент США Дональд Трамп зараз більше думає про Китай, Іран або росію, а не Україну.

"Тому сьогодні мусимо їздити до Парижа, Берліна і Брюсселя, щоб це призвело до більш серйозних розмов про використання російських засобів. Бо сьогодні ми вчиняємо фундаментальний гріх через страх за стабільність європейської валюти, через страх, чи залишиться вона й надалі резервною валютою, безпечною для тих чи інших путіних чи інших диктаторів", - зазначив Головня.

Маршалок Сейму додав, що Європа зараз платить за війну замість того, щоб за неї заплатив російський диктатор Володимир путін, який її розв’язав.

Днями стало відомо, що Польща має намір закрити кордон з білоруссю для мігрантів.