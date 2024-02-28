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ПОЛІТИКА

Європа повинна переходити до військової економіки для виробництва зброї – єврокомісар

28 лютого 2024, 21:07
Європа повинна переходити до військової економіки для виробництва зброї – єврокомісар
Рада Європи
Європейська оборона повинна змінити парадигму.

Європа повинна перейти в режим військової економіки, а також потрібно виробляти швидше і більше зброї в рамках нової оборонно-промислової стратегії.

Про це заявив комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє The Guardian.

Він додав, що європейська оборона повинна змінити парадигму.

"Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна брати на себе більше ризиків, за нашої підтримки, роблячи їх більш помітними", - сказав єврокомісар.

Бретон додав, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою власну безпеку, створюючи оборонний потенціал, що дасть змогу діяти разом з європейськими союзниками, але також і автономно. Він також сказав про необхідність створення європейської опори НАТО.

За його словами, блок уже збільшив свою промислову базу з виробництва артилерійських боєприпасів до 1 млн одиниць на рік і подвоїть цю цифру 2025 року. Те ж саме тепер має відбутися і з усім іншим необхідним обладнанням для оборони і безпеки.

"Для європейської оборони, яка заслуговує на довіру, ми також повинні мати адекватні бюджетні амбіції", - додав Бретон.

Йдеться про спеціальні та додаткові інвестиції в оборону в розмірі близько 100 мільярдів євро.

Європазброя

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