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ПОЛІТИКА

Європа повинна протистояти тиску, щоб стати "послідовниками Америки" – Макрон

09 квітня 2023, 20:11
Європа повинна протистояти тиску, щоб стати
Фото: з вільного доступу
Він також запропонував Європі зменшити свою залежність від "екстериторіальності американського долара".

Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Politico під час повернення з триденного державного візиту до Китаю.

Макрон підкреслив свою улюблену теорію "стратегічної автономії" для Європи, ймовірно, на чолі з Францією, щоб стати "третьою наддержавою".

Він сказав, що "великий ризик", з яким стикається Європа, полягає в тому, що вона "потрапляє в кризи, які не є нашими, що заважає їй розбудовувати свою стратегічну автономію".

Сі Цзіньпін і Комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали концепцію стратегічної автономії Макрона, і китайські чиновники постійно посилаються на неї у відносинах з європейськими країнами. Партійні лідери і теоретики в Пекіні переконані, що Захід занепадає, а Китай піднімається, і що послаблення трансатлантичних відносин допоможе прискорити цю тенденцію.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки", - сказав Макрон.

"Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорювати [кризу] на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного", - сказав він.

Макрон також стверджує, що Європа збільшила свою залежність від США у сфері озброєнь та енергоносіїв і тепер повинна зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

Він також запропонував Європі зменшити свою залежність від "екстериторіальності американського долара".

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в контексті російсько-української війни "погода зараз військова", і час для переговорів не настав.

ЄвропаСШАМакрон

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